Túmulos são profanados no Cemitério Santa Isabel, no bairro do Guamá, em Belém

Vários túmulos vêm sendo violados por vândalos que invadem o Cemitério Santa Isabel, na Avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, em Belém. O local é perigoso, até mesmo funcinários e demais trabalhadores do local alertam aos visitantes para tomarem cuidado com os bandidos que frequentam o local e assaltam as pessoas na cara dura, à luz do dia, levando tudo o que podem.

Na semana passada, um comerciante foi visitar o túmulo do irmão, falecido há poucos meses, vítima de acidente de trânsito e teve um choque ao chegar no local: bandidos removeram as pedras que cobrem o supulcro. Ele, que não deseja divulgar seu nome nem o de seu irmão, ficou revoltado com a situação e comunicou o fato na secretaria do cemitério, pedindo providências.

Ao fazer uma foto e postar nas redes sociais, o comerciante escreveu: “Essa aqui é a sepultura do mano, levaram a lage de cima”.

O comerciário diz ter suas suspeitas, mas como não tem provas, prefere se calar e denunciar os fatos, a fim de que as autoridades competentes, da Secretaria Municipal de Urbanismo – Seurb, tomem as providências cabíveis.

REZA INTERROMPIDA

Um viúvo visitava o túmulo daquela que fora sua esposa. Ele rezava o terço. Era uma sexta-feira, por volta de 13h – seu horário de intervalo no trabalho. Um funcionário disse ao cidadão que tomasse cuidado ao estar o cemitério naquele horário, pois poderia ser “assaltado e perder até o terço, já que os bandidos não livram a cara de ninguém”.

A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ entrou em contato com a Seurb, por meio da coordenadoria de comunicação social e aguarda resposta com o posicionamento oficial acerca desses episódios.

Imagem: Reprodução