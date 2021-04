Tumulto em festival religioso em Israel deixa mortos

Segundo autoridades médicas israelenses, várias pessoas foram pisoteadas. Evento destinado a judeus de linha ortodoxa reuniu milhares no norte do país, que começa a retomar festivais após controle da pandemia

Um tumulto em um festival religioso em Israel deixou mortos nesta sexta-feira (30) (horário local), informaram veículos de imprensa israelenses e de outras partes do mundo. A emissora Canal 12 fala em 15 mortos, mas o número pode passar de 30.

Segundo relatos de jornais israelenses, cerca de cem mil pessoas participavam da celebração Lag B’Omer — a maioria, judeus da linha ortodoxa (saiba mais no fim da reportagem). As primeiras informações diziam que uma arquibancada de metal desabou, mas órgãos de saúde israelenses informaram que as vítimas morreram pisoteadas após um tumulto.

Equipe de emergências atende desastre em festival religioso em Israel em 30 de abril de 2021 — Foto: David Cohen-JINIPIX/Reuters

Nas redes sociais, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lamentou a tragédia, que classificou como um “pesado desastre”.

“Estamos todos orando pelas vítimas”, disse o premiê.

Festival judeu

Centenas de judeus ortodoxos cantam e dançam no festival Lag B’Omer em Monte Meron, no norte de Israel, nesta quinta (29) — Foto: Reuters

O Lag B’Omer é um feriado em homenagem ao rabino Simon Bar Yochai, um religioso do século II cujos restos mortais estão enterrados no Monte Meron. Segundo o jornal “The Times of Israel”, mais de 100 mil compareceram ao evento.

Esse evento marca o início da retomada das grandes celebrações religiosas ou não em Israel, país que conseguiu controlar a Covid-19 com um rápido esquema de vacinação em massa. Quase todas as atividades retornaram à normalidade pré-pandemia.

MAPA — Local do tumulto que deixou mortos em Israel — Foto: G1 Mund