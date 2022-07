Tuna abre os portões para vacinação contra a covid-19 a partir do dia 27

Atuando na condição de Clube esportivo e social, a Tuna Luso-Brasileira também entra com sua parcela de prestação de serviços à comunidade e ao Estado. Nos próximos dias 27 e 28 deste mês, os portões do clube estarão escancarados para a campanha de vacinação contra a covid-19, na 3a e 4a doses.

A vacinação vai de 8h às 12h. Os interessados deverão apresentar a carteira de vacinação, identidade e CPF.

A vacinação será na sede social, na Avenida Almirante arroso, no bairro do Souza, em Belém.

Imagem: Divulgação