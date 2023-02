Tuna acaba com a “urucubaca” diante do Caeté e ganha seu primeiro jogo no Campeonato Estadual

Num jogo sofrível, conforme palavras do técnico Josué Teixeira, no final do duelo, a Tuna venceu o Caeté po placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 1 a 0 e obteve sua primeira vitória no Banparazão de 2023. O gol luso foi marcado por Whelton em cobrança de penalidade aos 17 minutos da etapa final. O jogo ocorreu na manhã deste sábado, 25, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, a partir das 10h.



Numa jogada na entrada da área, foi derrubado pelo goleiro Jhones.

Ele cobrou no canto e tirou a Tuna da lerdeza no campeonato onde vinha de uma derrota e dois empates.



O resultado coloca a Tuna no quinto lugar na classificação geral do certame estadual, agora com cinco pontos. O Caeté, sexto colocado, caiu para a sétima com 4.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo foi muito truncado no tempo inicial. Os goleiros tiveram pouco trabalho em função da inoperância dos ataques.



No segundo tempo, foi outra coisa, principalmente depois do gol tunante. O Caeté buscou o empate e a Tuna o segundo gol. Oportunidades não faltaram. Aí a estrela do goleiro Jáder, da Tuna, brilhou, com defesas importantes, evitando gol dos caeteuaras.



O árbitro deu nove minutos de acréscimos e a Tuna segurou o placar como pode para manter o escore de 1 a 0.



Olivaldo José Alves Moraes dirigiu a partida, punindo com cartão amarelo Juninho, da Tuna; Kauê e Fernando Portel, do Caeté.

PRÓXIMOS JOGOS

A Tuna tem compromisso pela Copa do Brasil, diante do CSA-AL dia 1° de março. Já no dia 5 encara o Clube do Remo, pelo Banparazão, no Souza, às 10h. O Caeté recebe o Paysandu no Ipixunão, em Ipixuna do Pará, dia 4, às 15h30.

Imagem: Luiz Carlos/Ascom TLB