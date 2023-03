Tuna amarga segunda eliminação na Copa do Brasil. Time sub-17 caiu diante do Andirá-AC.

A ‘zica’ se instalou no Souza. Depois do time principal, agora foi a vez da equipe sub-17 ser eliminada da Copa do Brasil dentro do Estádio do Souza. Foi o que aconteceu na tarde desta quinta-feira, 9, quando a Tuna Luso Brasileira foi despachada da competição pelo Andirá, do Acre, que logrou a classificação nas cobranças de penalidades por 4 a 2. No tempo normal terminou no placar de 1 a 1.

O temporal que caiu no bairro do Souza prejudicou o gramado e o jogo começou às 15h55, antes marcado, que era 15h.

A bola não rolou como devia. Era chutão para frente. Foi assim que nasceu o gol inicial do Andirá. Bola alçada na área da Tuna. A zaga não rebateu e Diego Padilha marcou aos 34 minutos.

No segundo tempo, com o gramado menos encharcado, o duelo ganhou mais forma. A Tuna batalhou em busca do empate e aos 30 minutos, numa ‘onda’ na defesa acreana, foi marcado penalidade para os tunantes.

Ruan bateu bem deixando tudo igual no Placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ. A Tuna ainda teve aos 43’ a chance de virar, mas perdeu o lance.

A decisão foi para os pênaltis. Aí apareceu a boa figura do goleiro Carlos Melo, do Andirá, com duas defesas, levando o Morcego a vencer por 4 a 2.

O Andirá foi comandado pelo auxiliar Mayderson Costa, devido o técnico Léo Raches estar fora do Acre cumprindo compromisso do curso de treinadores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogo teve arbitragem de Gleika Pinheiro que aplicou cartão amarelo para Felipe Dantas, da Tuna, Pet e William, do Andirá.

O Morcego segue na Copa do Brasil e vai enfrentar na segunda fase Fast Clube-AM ou Dianapolina-TO. (Colaborou Brás Chucre/Ronabar)

Imagem: Jr.Borges/Ascom/TLB