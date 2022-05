Tuna busca reabilitação no Souza encarando o líder Fluminense-PI pela Série D

O time da Tuna Luso Brasileira entra em campo neste sábado, 07, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, em busca de vitória, de honra e de se afastar da lanterna da competição, já que continua a enfrentar maré braba na competição. A Águia do Souza até fez uma boa campanha no Parazão, mas vem se apagando desde o começo da Quarta Divisão, estando sem uma vitória sequer no Brasileiro. Com objetivo de conquistar os primeiros pontos no torneio, o time do Souza terá um difícil adversário nesta tarde, a partir das 15h. Trata-se da equipe do líder do grupo, o Fluminense-PI. O jogo será no Estádio Francisco Fasques, o Souza, em Belém, com a cobertura da equipe campeã dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Antes, a Tuna havia sido goleada por 3 a 0 pelo 4 de Julho-PI, naquele que foi o primeiro jogo de Josué Teixeira no comando da Águia Guerreira. Nos primeiros 45 minutos do jogo, a Lusa até teve as melhores chances, mas perdeu o rumo no segundo tempo e saiu com mais um resultado negativo, novamente decepcionando sua fiel torcida.



Outro que também tropeçou na Série D foi o Fluminense-PI. Após três vitórias seguidas no torneio nacional, o Vaqueiro empatou em 2 a 2 com o Castanhal, em Bragança. Ao contrário da Tuna, a equipe piauiense foi dominada pelo Japiim da Estrada e conseguiu dois gols em falhas do goleiro Axel.

Apesar das posições opostas na tabela – líder contra lanterna – a partida é importante para as duas equipes, já de olho na classificação. Em caso de vitória da Tuna, a equipe paraense sai da última colocação do Grupo 2 do torneio e entra na briga por uma vaga no G-4. Já para o Fluminense-PI, mais três pontos na conta garantiriam a liderança da chave por mais uma rodada.



ESCALAÇÕES

Hoje, a Tuna Luso contará com o pacotão de reforços anunciados durante a semana. Entre as novidades cruzmaltinas estão o zagueiro Admilton, ex-Águia; o lateral Eric Vieira, ex-Cordino-MA; o meia Genílson, ex-Caeté; e o atacante Alex Silva, ex-Paysandu. Apesar dos reforços, a Águia Guerreira terá uma importante baixa, a ausência do meia Lukinha, vetado por lesão.



De seu lado, no Fluminense-PI, o elenco à disposição do técnico Marcelo Vilar é o mesmo do empate por 2 a 2 com o Castanhal. Assim, o volante Pio, o lateral-esquerdo Tiaguinho e o atacante Eduardo seguem sendo desfalques.

