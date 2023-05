Tuna dá sua largada na Série D por Macapá encarando o Trem, no ‘Zerão”

Depois do Paysandu e Clube do Remo, agora é a vez da Tuna estrear numa competição nacional. A lusa paraense, que participa da Série D de 2023, faz o primeiro jogo fora de casa. Enfrenta o Trem- AP, neste sábado, 06, às 16h no Estádio Milton de Sousa Correa (Zerão), na capital amapaense. É jogo do grupo A, com a transmissão lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.



A Tuna, não fez boa campanha no Campeonato Estadual, tratou de reforçar a equipe com a contratação de novos jogadores, além também do técnico Júlio César Nunes, 38 anos, para comandar o time na Quarta Divisão Brasileira.



Júlio César tem trabalhos reconhecidos no futebol do Nordeste. Antes de vir para o Souza, estava trabalhando no Joinville-SC.



São doze jogadores contratados, nomes como Werley, Lukinhas, Samuel, Cauê, Cássio, Nike, Yan, dáWillyam Maranhão.



O comando do futebol também mudou, Eder Pisco e Vinícius Pacheco retornaram ao clube.

Em 2022, a Lusa não teve uma campanha satisfatória colhendo sucessivas derrotas que culminaram com a eliminação ainda na primeira fase do campeonato. O objetivo é chegar ao acesso da Série C.



O adversário tunante tem no elenco vários jogadores paraenses, alguns passaram pelo Souza. É o caso de Leandro Cearense, Igor João, Edikleber, Cariri.



O Locomotiva está com uma equipe bem reforçada. O técnico é o ex-jogador Sandro Macapá, que foi atleta do Clube do Remo.



Daniel Alejandro Hidalgo Blanco, de Roraima, apita o jogo, com assistências de Luan Patrique da Silva e Salmon Lopes, ambos do Amapá. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Ascom/TLB