Tuna domina Paysandu e larga em vantagem por título do Parazão 2021

Cruzmaltinos se impõem em casa e vencem rival Alviceleste por 4 a 2, no Souza. Equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (23)

A Tuna Luso deu um grande passo pelo título do Campeonato Paraense de 2021. A Águia Guerreira venceu o Paysandu por 4 a 2 no jogo de ida da decisão, realizado neste domingo (16), no Estádio do Souza. Os gols Cruzmaltinos foram de Léo Rosa, Alexandre Pinho, Lukinhas e Paulo Rangel. Perema e Gabriel Barbosa descontaram para o Alviceleste.

Tuna e Paysandu ainda têm mais um jogo para definir o campeão. O reencontro da final será no próximo domingo (23), a partir das 17h, na Curuzu. A Águia Guerreira pode perder por um gol de diferença que mesmo assim garante o título, que não conquista desde 1988.

RÉDEAS DO JOGO

A Lusa criou a primeira chance de perigo logo aos dois minutos. Neto bateu cruzado e Fabinho, na pequena área, não conseguiu empurrar para dentro. O Cruzmaltino seguiu melhor e conseguiu abrir o placar já aos 13. Após bate-e-rebate na entrada da área bicolor, Léo Rosa pegou a sobra e tocou forte, por cima do goleiro Victor Souza: 1 a 0. Foi o 5º gol do lateral-direito no Parazão.

POLÊMICA

Melhor em campo, o time tunante seguiu no ataque, pressionando a defesa do Papão. E, em jogada polêmica, conseguiu ampliar o placar. Em jogada área, a bola foi rebatida pela defesa bicolor, mas Arthur cabeceou de volta para a área, Dedé desviou no meio do caminho e Alexandre Pinho pegou a sobra, fazendo 2 a 0. Os jogadores do Paysandu reclamaram muito com a arbitragem sobre o posicionamento do camisa 6, que estaria impedido.

Bicolores reclamam de impedimento no gol de Alexandre Pinho (Igor Mota)

RESPOSTA DEMORADA

Atordoado em campo, o Paysandu só conseguiu levar grande perigo ao gol tunante aos 41. Israel invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro, Marlon finalizou e Gabriel Bubniack fez grande defesa – a primeira dele no jogo.

CONFUSÃO NO INTERVALO

A equipe de arbitragem voltava do vestiário para o segundo tempo quando foi interpelada por diretores do Paysandu, com xingamentos. Separados apenas pela grade da arquibancada, Dewson Fernando Freitas pediu que os dirigentes fossem retirados do estádio por policiais militares. Depois de alguns minutos de conversa, a situação foi normalizada e os bicolores permaneceram no Souza.

PRA CIMA

Itamar Schulle mexeu no time para colocando jogadores de ataque. Tirou o volante Jhonnatan e o atacante Marlon para as entradas do meia Ruy e do atacante Robinho, visando aumentar a produção ofensiva.

Ruy entrou para tentar aumentar jogadas ofensivas do Paysandu (Thiago Gomes)

LUSA AUMENTA

Mas quem marcou foi a Tuna, desta vez com Lukinhas. O camisa 10 recebeu passe de Fabinho e bateu de primeira, sem chances para Victor Souza. Com 3 a 0 no placar, o time tunante parecia ter decidido a partida.

PAPÃO, ENFIM, DESCONTA

O Paysandu conseguiu diminuir a vantagem da Tuna em jogada ensaiada. Israel alçou na área e Perema testou para o fundo das redes: 3 a 1. O zagueiro bicolor marcou gol no dia em que completou 150 jogos pela equipe.

Perema marcou em seu jogo 150 pelo Paysandu (Thiago Gomes)

ÁGUA FRIA

A esperança alviceleste durou pouco. Seis minutos depois a Tuna marcou mais um e transformou a partida em goleada. Lukinhas fez jogada individual, invadiu a área e bateu cruzado. Victor Souza não conseguiu fazer a defesa e Paulo Rangel apareceu livre, no segundo pau, para só empurrar para dentro: 4 a 1. Aos 42, Gabriel Barbosa conseguiu fazer o segundo do Papão no jogo desviando cruzamento de Diego Matos, mas o placar terminou, ainda assim, com boa vantagem aos tunantes.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio do Souza – Belém (PA)

Horário: 10h

Data: 16.05.2021

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (FPF)

Auxiliares: Helcio Araujo Neves (FPF) e Marcio Gleidson Correia Dias (FPF)

Cartões amarelos: Israel 8’/2T e Paulinho 14’/2T.

Gols: Léo Rosa 13’/1T, Alexandre Pinho 22’/1T, Lukinhas 17’/2T e Paulo Rangel 40’/2T (Tuna); Perema 35’/2T e Gabriel Barbosa 42’/2T (Paysandu).

TUNA: Gabriel Bubniack; Léo Rosa (Alysson), Dedé, Renan e Alexandre Pinho (Marcus Vinícius); Arthur, Kauê, Lukinhas (Felipe), Fabinho (Bambelo), Neto (Pedrinho) e Paulo Rangel.

PAYSANDU: Victor Souza; Israel, Perema, Yan e Bruno Collaço; Paulinho (Gabriel Barbosa), Ratinho, Jhonnatan (Ruy). Marlon (Robinho), Ari Moura (Igor Goularte) e Nicolas.