Tuna e Águia fracassam nos duelos e se despedem do Brasileiro da Série D de 2023

Um domingo de eliminação do futebol paraense no Campeonato Brasileiro da Série D de 2023. Tuna e Águia, de Marabá, os representantes estaduais na competição nacional, deixaram seus torcedores cabisbaixos, na verdade, decepcionados com os resultados dos jogos de volta do mata-mata que culminaram com o fracasso na reta final.

A pior situação aconteceu com a Tuna Luso Brasileira, que no jogo de ida, em São Luís-MA, venceu o MAC, de virada, por 3 a 2, no entanto, na partida de volta, em Belém, perdeu no tempo normal por 1 a 0, levando o placar agregado de 3 a 3.

Os times foram para decisão nas cobranças de penalidades. O MAC venceu por 5 a 4. O meio-campista Samuel desperdiçou sua cobrança (terceira) ao mandar a bola para fora. O time maranhense foi infalível.

A Tuna brigou para ter o jogo no Souza. Pela tabela, seria na Curuzu. A CBF atendeu aos apelos dos lusos e trocou de local. Porém, nem isso ajudou a equipe tunante que amargou vexame diante da sua torcida.

GOLEADO

O Águia saiu de cena com uma goleada imposta pelo Atlético-CE, que aplicou o placar de 3 a 0. Os cearenses dominaram os marabaenses do começo ao fim da partida. Pelo futebol jogado em Marabá, no empate de 1 a 1, o Atlético-CE entrou como favorito.

Everton Potiguar abriu o placar no primeiro tempo. No segundo, Digão e Dindê completaram o escore. O jogo aconteceu no Estádio Presidente Vargas. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Arquivo/Ascom/Tuna