Tuna empata com o Vaqueiro no Souza e conquista o primeiro ponto na Série D

A Tuna Luso Brasileira, finalmente, conseguiu conquistar um ponto no Campeonato Brasileiro da Série D, ao empatar em 1 a 1 com o líder do grupo, o Fluminense-PI. O jogo aconteceu na tarde deste sábado, 07, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém, pela quarta rodada. Foi um jogo difícil em função do toró que caiu na tarde de hoje na capital paraense e deixou o gramado muito encharcado. Não obstante a dificuldade, Mário Sérgio conseguiu marcar para o Vaqueiro e Admilton balançar as redes para a Águia Guerreira.



Como dito anteriormente, o jogo começou debaixo de chuva e, devido às poças de água, a bola não conseguia rolar e as equipes precisaram investir em jogadas aéreas. Foi exatamente desta forma que os dois gols saíram na primeira etapa.



Foi o Fluminense-PI que abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ. Ainda do campo de defesa, Michel fez um lançamento para a área cruzmaltina. Victor Lube saiu mal do gol e a bola sobrou para Mário Sérgio, ex-Remo, marcar o primeiro.

Minutos depois foi a vez da Águia Guerreira dar o troco, depois de lançamento de Juninho – substituto de Lukinha, ausente por lesão -, o zagueiro Admilton subiu mais que a defesa do Vaqueiro e mandou no canto, dando números finais ao jogo.



E AGORA?

Diante do empate, a Tuna conquistou o primeiro ponto na Série D do Brasileirão de 2022. Mesmo assim, a situação da Águia Guerreira segue bastante complicada na tabela. A equipe é a lanterna do Grupo 2, distante quatro pontos do Tocantinópolis, primeiro clube dentro do G-4, zona de acesso à próxima fase do torneio.



Quem também não se deu bem com o empate foi o Fluminense-PI. A equipe do Piauí perdeu a liderança da chave para o Moto Club-MA. Agora, o Vaqueiro está na segunda colocação do grupo, com oito pontos conquistados em quatro jogos.



O próximo compromisso da Tuna Luso Brasileira pela Série D será contra o Castanhal, no próximo sábado, 14. A partida está marcada para ocorrer no Estádio Diogão, em Bragança, às 15h30.

Imagens: Júnior Borges/Ascom/TLB