Tuna encara o líder da Série D, Moto Club, no gramado do Souza, hoje, às 15h

Tuna Luso Brasileira e Moto Club se enfrentam neste sábado, 28, a partir das 15h, no gramado do Estádio Francisco Vasques, no Souza, em partida válida pela 7ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo vai marcar o encontro do segundo melhor ataque do Grupo 2, o Moto, com 11 gols, contra a defesa mais vasada, da Águia Guerreira, com 12 gols sofridos e na lanterna da competição.

A Águia do Souza, que enfrenta crise interna, vai novamente ao gramado em busca de sua primeira vitória na Série D, depois de uma semana exaustiva quem que ocorreu desligamentos de membros da direção e de jogadores fizeram com que a Tuna perdesse ainda mais opções para o jogo contra o Moto. A principal perda foi do atacante Paulo Rangel, artilheiro do ano da equipe, que foi anunciado ontem, quinta-feira, 26, pelo Altos-PI e que vai disputar a Série C do Brasileiro. Além dele, deixam o clube os zagueiros Romário e Lucão, o volante Kauê, os meias Alysson e Alexandre Santana e o atacante Jayme, todos titulares durante o Parazão deste ano, em que a Lusa ficou no terceiro lugar.



Assim, com uma semana bem menor para prepara o time, o técnico Júlio César optou por fazer alguns testes e mudar a linha de defesa para, segundo ele, poupar fisicamente alguns jogadores e, ao mesmo tempo, dar chance de aumentar o ritmo de jogo para outros.



Pois bem: na lateral direita, Lucas Hulk sai para Douglas ser o titular. Hulk é volante e estava improvisado na função nos últimos jogos. Na outra lateral, Carioca também sai para a entrada de Caio. As demais posições não vão ter alterações.



SITUAÇÃO ATUAL

Pendurados: Lucas Hulk, Mário Sérgio, Carioca e Jair.

Desfalques: Luís Eduardo e Wanderley, em tratamento no departamento médico.

Provável escalação: Rodrigo Carvalho; Douglas, Dedé, Anderson Cearense e Caio; Jair, Naílson e Ronald; Mário Sérgio, Emerson Nike e Enzzo.

Arbitragem

Antônio Carlos Pequeno Frutuoso (AM)

Assistentes: Rafael Bastos Cardoso (PA) e Rafael Ferreira Vieira (PA)

Quarto árbitro: Andrey da Silva e Silva (PA)

Imagem: Ascom/TLB/@thiagolobatooo