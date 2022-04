Tuna enfrenta o Tocantinópolis estreiando no Brasileirão da Série D

A delegação da Tuna Luso Brasileira está enfrentando uma maratona de viagem de Belém até a cidade de Tocantinópolis, no Estado do Tocantins, onde enfrentará, no domingo, 16, a partir das 17h, a equipe que tem o nome da cidade, na estreia dos dois times no Brasileirão da Série D. O jogo, lógico terá a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Os jogadores tunantes viajaram até a cidade de Marabá, no sudeste do Pará e de lá pegaram condução rumo ao vizinho Estado do Tocantins. A estreia da Tuna será válida pela primeira rodada do Brasileiro.



Na Tuna a empolgação é total, afinal, o clube, que conquistou o terceiro lugar no Campeonato Estadual, tem investido na aquisição de reforços, tendo contratado vários jogadores, como o emiocampista Juninho Silva Júnior Araújo; meio atacante Júnior Araújo e o volante Fernando Portel, além de ter renovado com o treinador Emerson, que tem destacado a Cruz de Malta nesses últimos tempos.

Os tunantes devem desembarcar na manhã desse sábado, 16, em Tocantinópolis, onde realizarão um treino pela tarde, se preparando para o embate do Domingo de Páscoa.

Foto: Luis/Tuna