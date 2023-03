Tuna escorrega no Souza, perde dinheiro e vaga na Copa do Brasil

O sonho de faturar a soma de R$950 na Copa do Brasil esvaiu pelo ralo do Estádio Francisco Vasques, o Souza, onde a Tuna, derrotada pelo CSA, de Alagoas, pelo placar de 1 a 0 de A PROVÍNCIADOPARÁ, deu adeus da competição nacional, de forma melancólica.



O CSA jogava pelo empate e acabou vencendo o duelo contra os tunantes. Agora, os alagoanos vão encarar na segunda fase o Brusque, de Santa Catarina, em casa. A Tuna, por sua vez, se limita ao Parazão, Copa Verde e Brasileirão da Série D. O jogo teve acompanhamento lance a lace da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130 e portal on-line de A PROVÍNCIA DO PARÁ, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo, na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutiquio, centro comercial de Belém.



Ano passado, a lusa ainda chegou na segunda fase da CB. Em 2023 frustrou sua torcida.

PRIMEIRO TEMPO

Na fase inicial, apesar do forte calor, os times começaram afoitos. Aos 12 minutos, o CSA sofreu um baque. O meia e capitão William Oliveira se lesionou e acabou substituído por Almir Luan.

Aos 17 minutos Balotelli entra na área do CSA, mas não finaliza bem e a bola fica com o goleiro do Azulão.



Três minutos depois, o CSA não perdoou o erro tunante e marcou com Tomás Bastos. O goleiro saiu equivocado no lance e o zagueiro Dedé também errou na cobertura e o meia azulino completou para dentro do luso.



A Tuna acordou da lentidão e avançou em busca do empate. Aos 35 minutos, num ataque com Welthon fez o goleiro Dalberson se virar nos 30’ para evitar o empate tunante.



Antes do fim do primeiro tempo, Dedé cabeceou para fora, assustando o goleiro do CSA.

SEGUNDO TEMPO

A pressão tunante foi forte no começo. Balotelli chutou duas vezes, o goleiro mandou a bola para escanteio. Na cobrança, Dedé cabeceou nas mãos de Dalberson.



O CSA administrava o jogo a partir do meio-campo, tocando a bola.



Aos 18 minutos arrancou com a bola e quase empata, num lance em que mereceu palmas do torcedor tunante.



Aos 22’ Victor Diniz cobrou falta sem perigo. A bola foi para fora. O CSA, com time mais qualificado tecnicamente, levava o jogo no ‘banho maria’.



Aos 29 minutos o lateral Garagau, da Tuna, cansou, pediu substituição.



O Azulina Alagoano, aos 34 minutos, quase chega ao segundo gol. Mas Jader, mais atento, segurou a bola, de

Todos os jogadores da Lusa estão no campo de ataque em busca do empate. Pulga perdeu a jogada. Gabriel entra no lugar de David.



A lusa forçou a barra na tentativa do empate, foi para cima, sem sucesso. O CSA volta para casa cheio de orgulho, com a moral elevada.



O técnico Josué Teixeira, da Tuna, lamentou o gol ‘bobo’ sofrido pela lusa. (Colaborou Bras Chucre/Ronabar)

Ficha Técnica

Tuna Luso – PA x CSA – Al

Caráter – Copa do Brasil 2023

Local: Estádio Francisco Vasques [Souza]- PA

Hora: 15h30

Árbitro – Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes – Celso Luiz da Silva (MG) e Augusto Magno de Ramos (MG)

4º Árbitro – Ignácio José de Almeida Pedro (PA)

Cartão Amarelo: Igor Trindade, Tuna: Bruno Matias, Kaio Nunes, Almir Nunes, CSA.

Tuna – Jader; Bruno (Léo Jesus), Dedé, Igor Trindade e Garagau (David, depois Gabriel); Felipe Recife, Lineker (Victor Diniz), Whelton e Wallacer; Balotelli e Juninho (Pulga)

Técnico – Josué Teixeira

CSA – Dalberson; Jonathan (Celsinho), Paulo Cesar, Xandão e Pará; Bruno Matias, William Oliveira (Almir Luan), Tomas Bastos e Ruan (Edson Silva); Kaio Nunes (Tiaguinho) e João Felipe (João Carlos)

Técnico- Vinícius Bergatin



Imagens: Jr Borges/Ascom TLB