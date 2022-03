Tuna estreia com vitória no Baenão e se classifica na Copa do Brasil

A Tuna Luso Brasileira está mostrando para o que voltou e marcou mais um feito inédito em sua história, se classificando para a segunda fase da Copa do Brasil. Com gol de Lucão, aos 12 minutos do primeiro tempo, a Cruz de Malta venceu o Novorizontino pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 1 a 0. O jogo marcou a estreia da Águia Guerreira na competição na tarde desta quarta-feira, 02, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém e o resultado garantiu ao clube R$ 750 mil da Confederação Brasileira de Futebol – CBF. O jogo teve a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Deste modo, na próxima etapa a Tuna enfrenta o vencedor do confronto entre Ceará e São Raimundo-RR. O jogo pela segunda fase deve ocorrer nos dias 16 ou 17 deste mês.

O Novorizontino, por seu turno, ainda não venceu nenhuma partida este ano e corre o risco de ser rebaixada no Campeonato Paulista.



PRIMEIRO TEMPO

Favoritíssimo, o Novorizontino começou pressionando a Tuna no campo de defesa, dando a impressão de que poderia ocorrer um massacre ao time paraense, que parecia desnorteado nos primeiros minutos, mas, ainda assim, conseguiu se segurar e impedir que o Tigre saísse na frente.

Aos 11, a Tuna conseguiu sua primeira chegada ao ataque com Jayme, em contra-ataque. Um respiro para o time tunante. O atacante tentou cruzar e descolou um escanteio. Na cobrança, Léo Rosa cruzou na medida para Lucão, que testou para o fundo das redes: 1 a 0 para a Tuna.

Começou, então, um jogo equilibrado entre as equipes, no famoso “lá e cá”. Apesar da disparidade técnica entre os clubes, o Novorizontino demorou para levar real perigo ao goleiro Victor Lube, que pouco teve que intervir na primeira etapa.



SEGUNDO TEMPO

Na fase final do confronto, os dois técnicos mexeram na forma das equipes jogarem. O tunante Emerson Almeida apostou em atletas velocistas, para aproveitar os contra-ataques. Do outro lado, Allan Aal fez substituições para renovar o gás do time paulista e ainda colocar a equipe ainda mais para frente, abrindo mão de defensores em prol de mais homens ofensivos.

A estratégia rendeu para os dois lados. Isso porque a Tuna seguiu perigosa nas jogadas de velocidade, principalmente com Jayme e Giovani – que chegou a acertar uma bola na trave. Já o Tigre pressionou e encurralou o time Cruz-Maltino em diversos momentos, até mesmo quando ficou com um jogador a menos por causa da expulsão do ex-Paysnadu Léo Baiano, porém não conseguiu balançar as redes. O Novorizontino tentou até o último minuto já que, nesta etapa da competição, o empate é suficiente para o time visitante avançar de fase, mas Tuna conseguiu se segurar.

Desde 2008 a Tuna estava fora da Copa do Brasil. Naquele ano, a Cruz de Malta foi eliminada com uma goleada por 6 a 0 para o Coritiba. Esta foi a quinta participação da Águia Guerreira na competição e, pela primeira vez, o time paraense passou da primeira fase.



FICHA TÉCNICA

1ª Fase da Copa do Brasil de 2022

Tuna Luso 1 x 0 Grêmio Novorizontino

Data: 2 de março de 2022, quarta-feira

Horário: 15h30

Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão, Belém-PA

Tuna Luso

Victor Lube; Léo Rosa (Michel), Lucão, Romário e Edinaldo; Alysson (Neto), Kauê e Kaique (Giovani); Jayme, Luan (Charles) e Paulo Rangel (Pulga)

Técnico: Emerson Almeida

Novorizontino

Giovanni; Willean Lepo, Bruno Aguiar, Walber e Reverson (Lazaroni); Barba (Marcinho), Léo Baiano e Douglas Baggio (Cléo Silva); Rômulo (Wellinton Torrão), Léo Tocantins (Danielzinho), Chrigo

Técnico: Allan Aal.

Arbitragem

Diego Pombo Lopes (BA)

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira (BA) e José carlos Oliveira dos Santos (BA).

Imagem: Ascom/Tuna Luso