Tuna fatura 3 pontos ao vencer o Amazônia Independente por 4 a 2

Finalmente o time da Tuna Luso decolou no Campeonato Paraense de Futebol Profissional 2022. A cruz de malta venceu o Amazônia Independente pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARAÁ DE 4 a 2 e agora está com quatro pontos em três rodadas. Por sua vez, o Saposó tem um ponto. A partida da manhã deste domingo, 06, válida pela terceira rodada do Parazão, foi disputada no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu.

Apesar de um jogo pela manhã, o confronto entre o Sapo e a Lusa foi de seis gols. No primeiro tempo, o meia Darilson abriu o placar aos 10 minutos para o Sapo. Mas, já na reta final da etapa inicial, a Lusa virou, com dois do lateral-direito Léo Rosa, aos 39 e aos 48 minutos, respectivamente.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o atacante ex-Remo Jayme ampliou aos 16. O Amazônia ainda descontou aos 31, porém, no minuto seguinte, Jayme fez o quarto da Tuna e acabou com as chances de reação dos adversários.

Na próxima quarta-feira, 09, a Tuna Luso volta a campo, às 9h30, contra o Paragominas, no Souza. Em busca da primeira vitória no estadual, o Amazônia visita o Bragantino, no mesmo dia, às 15h30, no Diogão, em Bragança, a Pérola do Caeté.

Imagem: Júnior Borges/Ascom da Tuna