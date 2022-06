Tuna fatura mais um ponto, mas está eliminada da Série D

A partida entre Tuna Luso Brasileira e Fluminense, do Piauí, pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, terminou com um empate em zero a zero no placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ. O jogo aconteceu na tarde deste domingo, 26, no Estádio Albertão, em Teresina, e marcou a eliminação matemática da Lusa. Com o resultado, a equipe paraense continua longe de deixar a lanterna do grupo A2.



Os donos da casa começaram a partida pressionando bastante a Tuna, o que já era de se esperar. O Fluminense-PI dominou em campo o tempo todo. Mas, a Águia Guerreira, que não ofereceu qualquer risco ao adversário, estava com sorte, já que o Tricolor do Piauí errou nas finalizações.



Diante do resultado, com o terceiro empate, a Cruz de Malta chegou a seis pontos e apenas uma vitória em 11 jogos disputados. Deste modo, infelizmente, a Águia Guerreira foi eliminada. Dez pontos separam a equipe paraense do G4, restando apenas nove pontos em jogo. Lanterna da chave, a Tuna está a quatro pontos do penúltimo, o 4 de Julho-PI.

FUTURO

Diante da eliminação, com três rodadas de antecedência, a Tuna, apenas, cumprirá a tabela na Série D. Assim, a equipe paraense volta a campo no próximo sábado, 02, às 15h, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, onde receberá o 4 de Julho, em duelo da 12ª rodada do Brasileiro.



Imagem: Ascom/TLB