Tuna Luso Brasileira empata em 1 a 1 com o Princesa do Solimões e permanece no G4 da Série D

A Tuna Luso Brasileira encarou o Princesa do Solimões, em Manaus, no Estado do Amazonas, na noite desta quarta-feira, 14, em jogo válido pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. O jogo aconteceu no Estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru, interior do Amazonas.

Com o resultado, a Águia Guerreira do Souza, em Belém, permanece no G4 do Grupo 1 da competição, depois de um jogo bastante acirrado entre as duas equipes, com os dois gols marcados no primeiro tempo.

Logo aos 13 minutos, Emerson abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ para a equipe paraense, que mostrou para o que foi e ficou em vantagem. Aos 39 minutos, entretanto, Jonas, do Princesa do Solimões-AM, empatou.

SEGUNDO TEMPO

Depois do intervalo, o Princesa do Solimões voltou agressivo. Aos 4 minutos, Jonas recebeu na entrada da área e tentou no ângulo, mas o goleiro Jefferson defendeu. Depois, ao 9, Luquinhas fez boa jogada, mas acabou desarmado antes de chutar a gol.

A seguir, aos 16, Railson recebue na frente e arriscou, mas o goleiro Serjão fez a defesa. O Tubarão revidou aos 25. Tico cruzou na área, mas Jonas não alcança.

Já na reta final do duelo, o Princesa teve duas chances com Banguelê. Primeiro aos 37, acertou o travessão. Depois, aos 41, após cruzamento, Banguelê novamente acertou o travessão e bola foi para fora.

PONTUAÇÃO

Agora, a Cruz de Malta fica na terceira colocação, com 13 pontos conquistados em oito jogos disputados. Já o Princesa do Solimões-AM permanece na quinta posição, somando nove pontos em oito partidas.

No próximo domingo, 18, a Tuna encara o São Raimundo-RR. O confronto será realizado no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. Mesmo perdendo no final de semana, Águia Guerreira terminará a nona rodada da Quarta Divisão dentro do G-4, segundo prognósticos dos Titulares do Esporte da Super Rádio Marajoara AM-1130. (Da Ronabar; Edição: Roberto Barbosa)

Imagem: Thiago Lemos/Princesa do Solimões/Reprodução