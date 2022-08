Tuna Luso Brasileira homenageia Jacintho Campina como “Pai do Ano”

A diretoria da Tuna Luso Brasileira, à frente a presidente Glaciete Maués, realizou uma bonita homenagem ao Grande Benemérito Jacintho Campina, que recebeu o título de “Pai do Ano de 2022”, tendo o assessoramento da diretora-social, Sulamita Abreu. O homenageado, muito feliz, ficou bastante emocionado com a escolha.

Coube ao presidente do Sindiclubes, Salatiel Campos, a convite de Graciete Maués, prestar uma belíssima homenagem a Jacintho Campina, quando destacou a relevância das grandes conquistas em prol dos esportes olímpicos obtidas pelo homenageado, tanto como atleta, como diretor de esportes com as cores da “Cruz de Malta”.

Um digno Pai que é homenageado e que certamente, com a sua bela história no Clube Luso do Estado do Pará, faz por merecer muitos elogios -, disse Salatiel Campos, demonstrando muita emoção. A própria presidente da Tuna, Glaciete Maués, com apoio do vice-presidente, João Rodrigues, comandou as entregas das dos presentes ao homenageado.

Um suntuoso coquetel e música ao vivo seguiram-se ao momento solene realizado no domingo passado, na sede da Tuna, no bairro do Souza, em Belém.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar