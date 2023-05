Tuna Luso Brasileira realiza reunião histórica sobre futebol profissional no Souza

A Tuna Luso Brasileira realizou uma reunião histórica sob comando da mesa diretora do Conselho Deliberativo – CONDEL. O evento aconteceu neste sábado, 13.

Por motivo de viagem, Reinaldo Barros, presidente do Condel, foi representado pelo seu vice-presidente Helder Serra, com apoio do Marcos Moraes e de Celestino Vidonho, 1º e 2º secretários da Mesa, respectivamente.

A reunião contou com a presença e efetiva participação do presidente da Assembleia Geral, Jacintho Campina; do Membro da Comissão de Comunicação e Controle, Salatiel Campos, e dos membros da Comissão de Transparência, Helder Serra, Antonio Cabral e Edson Ferreira que, na oportunidade, apresentam o projeto orçamentário destinado ao Departamento de Futebol Profissional comandado por Éder Pisco.

Após a apresentação e devidas explicações, o projeto foi entregue à presidente Graciete Maues e seus Vice-Presidentes, Miltoniel Sobral e João Rodrigues.

O documento foi assinado pelos dirigentes envolvidos com o compromisso de seguir as diretrizes traçadas a fim de garantir a participação do clube no Campeonato Brasileiro da Série D sem gerar riscos para a administração do clube.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar