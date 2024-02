Tuna Luso Brasileira vence o Remo por 3 a 2 em clássico no Baenão

A Tuna Luso Brasileira conseguiu um feito heroico no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, na noite desta quinta-feira, 08, ao vencer o Clube do Remo, dono da casa e mandante de campo, pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 3 a 2, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paraense de Futebol – Parazão 2024. Com o resultado, a Águia do Souza acabou com a invencibilidade do Leão Azul que, até então, não havia perdido nenhum jogo.

Foi um jogo super movimentado, com os dois primeiros quatro primeiros gols tendo sido realizados ainda no primeiro tempo. O quinto e último gol, da Tuna, calou o Baenão, já nos minutos finais da partida onde o Remo ainda teve chance desperdiçada de aumentar o marcador. O jogo teve a transmissão lance a lance da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará , com patrocínio do Avisão, 52 anos vendendo mais barato na esquina da economia (Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no centro comercial de Belém). As empresas são da holding do Grupo Carlos Santos, o Amigo do Povo.

DESFALQUES

O técnico Ricardo Catalá poupou Camilo e o zagueiro Reniê. O artilheiro do Remo na temporada, com dois gols, Echaporã, ficou de fora da partida com dores musculares. Ícaro, Jaderson e Felipinho ganharam oportunidades no time titular. A Tuna veio com o mesmo time que empatou com o Castanhal, na última rodada.

MOVIMENTAÇÃO

Pode-se falar que a primeira etapa foi cheia de emoções, trocas de jogadores dos dois times no Baenão. A Tuna não foi a campo apenas para se defender. A Águia do Souza pressionou a saída de bola para incomodar os donos da casa. Além disso, os comandados de Júlio César apostaram na velocidade dos atacantes de lado, com Alex Silva e Luquinhas.

Desta forma, foi na bola parada que a Tuna abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ na casa do adversário. Em cobrança de escanteio de Tiago Bagagem, aos 10 minutos, Dedé aproveitou a falha de marcação azulina e nem precisou se esforçar tanto para fazer o 3º gol dele na atual temporada do Parazão. O Remo respondeu com jogada rápida pelo lado direito. Deste modo, aos 13 minutos, Felipinho chutou cruzado e contou com desvio do zagueiro Marlon, ex-Remo.

A partida seguiu em ritmo acelerado e os ataques aproveitando as falhas das defesas. Em uma dessas escapadas, aos 21 minutos, Wander cruzou e achou Chula para marcar o 5º gol dele no Parazão e empatar com Nicolas na artilharia do campeonato. O Remo respondeu aos 31 minutos com Jaderson, com ajuda de cruzamento do atacante Felipinho, e empatou o jogo ainda no primeiro tempo.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo