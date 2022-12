Tuna Luso segue na busca de jogadores para o Parazão de 2023

A Tuna Luso Brasileira está montando o time de futebol para a disputa do Parazão de 2023. A Lusa já conta com três reforços apontados pelo técnico Josué Teixeira.

Depois de anunciar o meia Wallacer, ex-Clube do Remo, os tunantes publicaram agora a contratação do volante Jair Jr, jogador de 25 anos com passagem pelo futebol maranhense, atuando pelo MAC e Moto Clube.

Garagau ou Cleberson dos Santos, 23 anos, posição de lateral esquerdo, também é outro reforço da lusa. Ele é do futebol sergipano, no entanto, iniciou carreira nas categorias de base do Santos.

Depois passou pelo Mirassol, Corinthians e Avaí. Em 2018 ele foi negociado com o Louletano, da quarta divisão de Portugal.

No ano de 2020 retornou ao Brasil e acertou com o Grêmio Prudente. Já passou pelo Capivariano e Fernandópolis-SP, além do Osvaldo Cruz-SP e o Socorrense-SE.

A estreia da Tuna Luso no Campeonato Paraense será no dia 22 de janeiro, contra o Itupiranga, fora de casa.

Imagens: Ascom/Tuna