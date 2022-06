TUNA LUSO X CASTANHAL | BRASILEIRÃO SÉRIE D – 10ª RODADA 18/06/2022

Com a final da primeira fase do Campeonato Brasileiro da série D se aproximando, Tuna Luso e o Castanhal, estarão se enfrentando novamente na tarde deste sábado (18) as 15h no Estádio do Souza, a partida terá cobertura ao vivo pelo canal de A Província do Pará.

No ultimo confronto entre as equipes, ambas terminaram no zero a zero, na cidade de Bragança. Agora é a vez dos cruzmaltinos receberem em casa os seus adversários, e quem sabe conquistar uma vitória nesta 10º rodada do campeonato.

A Tuna já está praticamente com sua equipe definida, quem não estará em campo será o Zagueiro João Carlos, que passou por uma ressonância e foi detectado uma Hérnia L4 e L5, isso fez com que o jogador ficasse afastado por 30 dias para realizar a fisioterapia junto com a equipe medica do clube.

O Castanhal vem de uma derrota fora de casa, contra o Juventude-MA por 1 a 0 mas ainda assim está na 4º posição, e para não correr o risco de sair do G4 o time precisa garantir a vitória em campo.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira