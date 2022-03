Daqui a pouco tem a primeira fase da Copa do Brasil 2022, e quem entra em campo é a Tuna Luso e Novorizontino, a partida vai acontecer na tarde desta quarta-feira (2) no Estádio Banpará Baenão as 15h30, o duelo é inédito pois as equipes nunca se enfrentaram até agora.

Apesar da Tuna Luso está liderando o Grupo B do Campeonato Paraense, com oito pontos, o time pode acabar ficando de fora da próxima fase. Faz 14 anos que a Tuna Luso não sabe o que é disputar o campeonato nacional, mas hoje, de volta para a competição, a equipe vai ter que mostrar todo o seu potencial em uma partida inédita, onde em caso de derrota ou empate a equipe paraense dá adeus ao torneio.

Já o seu rival desta tarde é o lanterna na classificação geral do Campeonato Paulista, o Novorizontino vem lutando contra o rebaixamento. Nos nove jogos da temporada, o time enfrentou três empates e seis derrotas, os três únicos gols marcados durante a temporada, dois deles foi no empate contra o Santos.

O objetivo do Grêmio Novorizontino é vencer pela primeira vez no ano e ainda arrasta consigo o valor de R$ 750 mil destinado para quem for classificado para a segunda fase.

A transmissão deste jogo inédito vai ser realizado ao vivo pelos nossos canais de comunicação com narração de Carlos Magno e reportagem de Gabriel Freitas.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira