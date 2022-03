Daqui a pouco Tuna luso e Remo se enfrentam neste sábado, as 15h30, no Estádio do Sousa. O clássico é valido pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paraense 2022.

A Tuna vem de um duelo contra o Bragantino-PA na qual goleou de 4a 0, em casa. O avanço na fase garantiu uma vaga na Serie D do Brasileirão de 2023, competição que será disputada este ano também.

O Clube do Remo também chegou na semifinal após golear o Caeté por 4 a 0, no Baenão. A vitória dos leoninos gerou ótimas expectativas para as próximas rodadas.

O jogo de logo mais terá transmissão ao vivo pela Super Marajoara, com Narração de Carlos Magno e Reportagem de Gabriel Freitas.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira