Dando continuidade aos jogos da Copa Verde, hoje (2) tem Tuna Luso e São Raimundo-AM se enfrentando pelas quartas de final da competição. A partida será no Estádio do Souza, em Belém (PA), a partir das 15h. O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal no YouTube de A Província do Pará junto com a equipe do Titulares do Esporte da Rádio Super Marajoara AM 1130.

A partida de logo mais será disputada em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a vaga para a semifinal será decidida nas cobranças de pênaltis.

Na sua última participação pelo campeonato, a Tuna Luso encarou o Rio Branco-AC e eliminou o adversário da Copa Verde após vencer nos pênaltis de 5×4, no tempo normal as equipes ficaram com o placar de 1×1 por isso a decisão nos pênaltis.

Já o seu adversário, São Raimundo -AM também eliminou uma equipe da competição, o Xará de Roraima na primeira fase, ao vencer por 2 a 1, em Boa Vista. Após 20 anos ausente das competições regionais, a equipe retorna com vontade de sair vitoriosos.

Foto: A Província do Pará