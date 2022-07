Daqui a pouco Tuna Luso e Tocantinópolis disputam uma rodada válida pela Série D do Campeonato Brasileiro 2022. O duelo vai acontecer no Estádio Souza a partir das 15h e terá a cobertura ao vivo pelo canal do Youtube de A Província do Pará.

Tuna Luso é o último do Grupo B, com um total de 10 pontos, seu adversário ocupa a 2º colocação na tabela do Grupo B com 22 pontos.

Ontem (16) foi o dia de finalizar quatro dos oitos grupos da Série D. e neste domingo(17) será definido o fechamento das chaves que complementa a rodada 14.

Veja como assistir o jogo da Tuna Luso x Tocantinópolis.

Foto: Divulgação