Tuna monta o quebra-cabeça para próximo compromisso na Série D

Nesse domingo, dia 05, a Tuna entra no returno da Série D, e estreia com as voltas dos jogadores Kaue, Jaime, Alysson e Lucão sob o comando do técnico Josué Teixeira. Esta foi uma semana de grandes transformações no time de futebol profissional, onde a diretoria da Águia Guerreira promoveu os jogadores do Sub-20 Caio, Adriano, Paulo e Igor, todos com 18 anos, além de Igor Trindade, de 17 anos, à equipe profissional.



Se no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série D a Cruz de Malta não foi feliz, a ideia é espantar a maré de azar já a partir do próximo domingo, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA). A Tuna vai encarar exatamente o líder da competição, o Moto Club, para quem perdeu há poucos dias, domingo passado, dia 29, no último jogo da primeira fase da competição, no Estádio Francisco Vasques, no Souza, em Belém.



Josué Teixeira garante que a determinação da Cruz de Malta será implacável e a equipe treinou posicionamento defensivo e ofensivo, além das bolas paradas, que visam preparar a equipe para este difícil jogo.



As informações de bastidores no Souza são de que a harmonia entre o grupo é uma unanimidade e que o foco, agora, é levantar a bandeira e a camisa da Tuna para que o clube paraense avance na competição.

O jogador Kauê falou de sua alegria de estar vestindo novamente a camisa da Águia do Souza neste momento. Para ele, o importante é focar no próximo jogo e ir pra cima em busca do principal objetivo, que é a vitória, que é pontuar. Ele explica que a Tuna é um grande clube, o primeiro do Pará a conquistar um título nacional e é bicampeão antes mesmo de o Paysandu ter atingido esse patamar. E, um detalhe bem lembrado pelo atleta, que essas conquistas vieram com jogadores formados na base da Cruz de Malta, gente que saiu da escolinha da Tuna, passou pelas equipes de Sub-17, Sub-17, Sub-20 e chegou no grupo profissional, mostrou garra e chegou lá.



“A Tuna é um clube que desperta e revela talentos e nosso objetivo é que essa tática seja impulsionada, se torne uma marca e um exemplo para outros clubes do Pará e do Brasil. A gente está aqui numa situação difícil no Brasileiro; são coisas do futebol e eu não tenho dúvidas que as coisas vão mudar e muito a partir de agora”, avisa o professor.



AGENDA

Depois dos treinos realizados na manhã desta sexta-feira, o grupo está em descanso, pois viaja amanhã, ao meio-dia, para São Luís, onde encara o Moto Club com sede de revanche.



De acordo com o técnico Josué Teixeira, será um jogo difícil, contra uma equipe forte que está na liderança do grupo 2, mas eles enfrentaram o time do Maranhão há poucos dias; assim, os cruzmaltinos já sabem os pontos fracos da equipe e se prepararam para esse embate que prometem ser bem diferente do que aconteceu em Belém no domingo passado, 20/05, quando Lusa perdeu pelo placar de 2 a 0. Vale à pena conferir, pois será um jogão, promete o professor tricolor.



Imagens: Ascom/TLB