Tuna, no vira-vira, vence Maranhão no jogo de ida do mata-mata da Série D do Brasileirão

A Tuna venceu o MAC – Maranhão Atlético Clube – por 3 a 2 no jogo de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro, Série D. O duelo aconteceu na tarde deste sábado, 29, no Estádio Castelão, na capital timbira. O jogo de volta será em Belém, no dia 6 de agosto.

PENALIDADES

O confronto foi marcado por uma chuva de penalidades, num total de três, uma no primeiro tempo e duas no segundo tempo.

O MAC abriu o placar aos cinco minutos com Gabriel Fontes cobrando pênalti. A Lusa tentou o empate e conseguiu nos acréscimos com Pedrinho num bonito chute de fora da grande área.

VIRADA

Na fase de complemento, a Tuna emparelhou o duelo em campo e virou o placar com Marlon em cobranças de penalidade aos 27 minutos. Paulo Rangel, cobrador oficial da lusa, deu permissão para o capitão cruzmaltino bater.

LAMBANÇA

Tudo caminhava bem para os tunantes, no entanto, a tranquilidade foi quebrada pelo erro infantil do goleiro Jefferson. Uma bola que ia sair para linha de fundo, ele acabou se embolando com o atacante Henrique e o árbitro Angleison Vieira Monteiro – RO assinalou o pênalti.

Gabriel Fontes bateu e Jefferson rebateu e a bola sobrou limpa para o lateral tocar para o gol, deixando tudo igual aos 38 minutos.

CABEÇADA

O árbitro deu oito minutos de acréscimos e aos 49’ Marlon cobrou falta. A zaga do MAC viu a bola passar e Dedé, na frente do goleiro Moisés, cabeceou firme para decretar a vitória da Águia Guerreira do Souza pelo placar de 3 a 2. (Reportagem: Braz Chucre; Edição: Nazaré Sarmento)

Imagens: Lucas Sampaio/TLB