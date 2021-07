Tuna pede antecipação de cota da CB; clima esquenta e diretor deixa o futebol profissional

A Lusa vive um momento de turbulência com pedido de antecipação de verba referente a 2022, já que o clube terá eleição em novembro

Após o renascimento da Tuna na temporada 2021, onde voltou a disputar uma final de Campeonato Paraense e garantiu vaga na Copa do Brasil e na Série D de 2021, a Lusa passa por um momento de turbulência. O motivo foi o pedido de antecipação de parte da cota da Copa do Brasil 2022 para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A presidente da Tuna, Graciete Maués, solicitou via Federação Paraense de Futebol (FPF), a antecipação de parte da cota da Copa do Brasil. A informação foi confirmada pelo OLiberal junto à Federação Paraense de Futebol (FPF), que recebeu o documento e emitiu para a CBF, porém não foi repassado os valores do pedido. A FPF informou ainda que o valor cairia diretamente na conta do clube.

A solicitação de antecipação de verba não foi comunicada aos representantes do futebol da Tuna, formada então por Eder Pisco e Vinícius Pacheco, isso acabou gerando atrito e a destituição do departamento de futebol profissional neste momento, tendo Vinícius Pacheco deixando o cargo e passando para o futebol de base da Lusa. A equipe de OLiberal entrou em contato com Vinícius Pacheco, que afirmou que assume o novo cargo no clube, além de afirmar que procede a informação de um “clima complicado” na Vila Olímpica, que terá eleição no final deste ano.

Eder Pisco (camisa verde) e Vinícius Pacheco estiveram à frente do futebol profissional da Lusa (Ascom Tuna Luso)

Presidente da Tuna

A equipe de OLiberal entrou em contato com a presidente da Tuna Gaciete Maués, que não confirma o pedido de antecipação da cota junto à CBF.

“É preciso ir ao clube e se informar. Soube por quem? Estou querendo saber também. Tem que ao clube para me entrevistar, pois não dou resposta por telefone. De jeito nenhum vou confirmar alguma coisa, pois eu não divulguei nada”, disse.

Mudanças

Graciete maués confirmou que demitiu Vinícius Pacheco, que gerenciava o departamento de futebol profissional da Tuna e afirmou que reformulações irão ocorrer na Lusa.

“O Vinícius sim, eu o demiti do futebol profissional, já que ele era diretor adjunto. Eder Pisco eu não falei nada, não dei demissão dele coisa nenhuma, agora se eles quiserem ir embora, eu não sei e não me entregaram o documento. Agora está havendo uma reformulação para a melhora do clube”, finalizou, Graciete.

Futebol

O departamento de futebol profissional da Tuna Luso tinha os empresários Eder Pisco e Vinícius Pacheco à frente, tendo Graciete Maués dado total autonomia aos dois neste período. A equipe entrou em contato com o diretor de futebol Eder Pisco, que confirmou mudanças no clube e que não foi comunicado sobre o pedido de antecipação de verba da Copa do Brasil referente a 2022.