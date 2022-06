Tuna perde por 2 a 0 para o Moto Club em São Luís

Ainda não foi desta vez que a Tuna Luso Brasileira conseguiu a tão almejada vitória no Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís, capital do Maranhão, no returno da competição, a Águia do Souza perdeu pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 2 a 0 na tarde deste domingo, 05, para o Moto Club, que mostrou ser imbatível no momento, no Grupo 2.



Assim, a Tuna continua segurando a lanterna, situação que pode mudar no próximo sábado, 11, quando o clube paraense receberá o Pacajus-CE, no Estádio Francisco Vasques, em Belém, às 15h, em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileiro.



O Moto Club marcou um gol em cada um tempos da partida. O primeiro saiu aos 18 minutos,, quando Douglas fez boa jogada pela direita e cruzou, Ronald chegou e concluiu, fazendo o primeiro gol. Já na etapa final, nos acréscimos, aos 46, a bola foi recuperada pelos maranhenses, quando Ozeias tocou para Dagson, que finalizou e fechou o marcador.



Josué Teixeira. técnico da Cruz de Malta, não conseguiu “engrenar” com a nova formação do grupo na competição. Deste modo, a Lusa padece na última colocação, com seis derrotas e dois empates em oito partidas disputadas. A distância da Águia para o Tocantinópolis-TO, quarto colocado e dentro do grupo que estariam classificados chega a 10 pontos.



O Moto é o líder do grupo 2 com 18 pontos, seguido do Pacajus-CE (15), Castanhal (12) e Tocantinópolis (12). O próximo compromisso do clube maranhense é contra o Fluminense-PI, fora de casa, no sábado (11).

Nessa segunda-feira, 06, quando o grupo retorna de São Luís, não há previsão de atividades, o que deverá ser retomado já na terça-feira, 07, no gramado do Souza, depois de uma reunião que está sendo cogitada, nos bastidores da Águia Guerreira, entre o professor e a diretoria da Cruz de Malta.



Entretanto, as informações dão conta de que a diretoria da Tuna ainda está confiante no grupo, apostando que, com as próximas atividades ao longo desta semana, as coisas mudem para o jogo contra o vice-líder do Brasileiro, o Pacajus-CE.



Imagem: Reprodução/G1