Tuna pontua no Campeonato Paraense de Remo deste ano

A Tuna Luso Brasileira ficou em terceiro lugar, com cinco pontos conquistados, durante a Primeira Regata do Campeonato Paraense de Remo de 2022. Ao todo, foram disputadas 12 provas na manhã de ontem, domingo, 10 na Baía de Guajará, com concentração no Complexo Turístico Ver-o- Rio, a equipe bicolor conquistou nove primeiros lugares, além de dois segundos lugares.



Na somatória, os bicolores já totalizam 40 pontos e lideram o campeonato. A Associação Guajará faturou três primeiros lugares e mais nove segundos. A soma de pontos ficou em 30, dez a menos do líder. Por sua vez, a Tuna Luso alinhou em quatro provas e obteve cinco pontos provenientes de um segundo lugar e três terceiros.



A regata transcorreu tranquila do começo ao fim com uma boa plateia de torcedores das equipes nas margens do Ver-o-Rio, onde, no século passado, foi a área de pousos e decolagens da Panair do Brasil.

O presidente da Federação Paraense de Remo – Fepar, advogado Luciel Caxiado, disse que na segunda regata, a se realizar em maio, ele espera que as equipes continuem com a mesma garra para que a competição deste ano seja um marco da volta pós-pandemia e assegurou que há boas possibilidades de contar com o Clube do Remo, cuja equipe esteve ausente no evento de ontem.

Imagens: Ascom/TLB