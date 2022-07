Tuna prepara a equipe do Sub-20 para jogo de amanhã e aguarda a Copa Verde

Otimismo. Esta é a sensação nos bastidores do futebol da Tuna Luso Brasileira, onde toda a equipe, supervisionada diretamente pela presidente do clube, Graciete Maués, e pelo técnico Josué Teixeira se prepara com a equipe do Sub-20, para mais um embate amanhã, quinta-feira, 21, e para a competição da Copa Verde, em que a equipe vai se jogar de corpo e alma em busca do título.

Depois de ter feito uma excelente partida no último domingo, quando a Cruz de Malta venceu o Tocantinópolis pelo placar de 5 a 3, no Estádio Francisco Vasques, oportunidade a equipe se despediu do Campeonato Brasileiro da Série D deste ano, eliminada, mas fora da zona de rebaixamento e da incômoda lanterna, o técnico Josué Teixeira deu uma semana de folga para o plantel. O objetivo é que os atletas possam resolver problemas particulares, estejam mais tempo com seus familiares e possam descansar depois de toda a cansativa temporada de treinos, jogos e viagens por todo o país, por onde a Tuna jogou pela Quartona.

Já na próxima segunda-feira, 26, dia de Sant’Ana e São Joaquim, pais de Maria Santíssima, a Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, os jogadores voltam aos treinos no gramado do Souza, para se preparar com foco na Copa Verde, outro campeonato de nível nacional em que a Tuna Lusa está inserida.

Se não deu certo com a Série D, a ordem é esquecer as tristezas, aprender com os erros e avançar em busca do título inédito da Copa Verde, que já tem Paysandu e Remo, seus maiores adversários no Estado do Pará, como campeões.

Segundo a direção da Águaia Guerreira, o clube continuará investindo no plantel de futebol profissional, afinal, além da Copa Verde, não demora chega o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e, novamente, a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. A Tuna está com vaga garantida em todas essas competições, ela que se saiu muito bem no Parazão deste ano, tendo ficado em terceiro lugar entre os quatro times mais bem colocados na competição.

Imagem: Ascom/TLB