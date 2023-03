Tuna recebe Andirá-AC, no Souza, em jogo único pela na Copa Brasil Sub-17

Depois da precoce eliminação da Copa Brasil, em casa, diante do CSA-AL, a Tuna Luso embarca em nova competição regida pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF. Trata-se da Copa do Brasil categoria sub-17, onde a lusa representa o Estado na disputa nacional.

E, pela tabela divulgada pela entidade, a Cruz de Malta terá como adversário na primeira fase da copa, o time do Andirá, do Acre, jogo marcado para o próximo dia 9, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, a partir das 15h.

De acordo com o regulamento, na primeira fase, a vaga será decidida em jogo. Quem vencer, avança. Em caso de empate, a definição será nas cobranças de penalidades.

A rodada inicial, dias 8 e 9, terá 16 partidas com a presença dos 32 clubes participantes. O Palmeiras é o atual campeão.

Na fase seguinte, as oitavas de final, a Copa do Brasil Sub-17 terá o formato de ida e volta. Os 16 classificados se enfrentam no fim de abril e início de maio.

O modelo segue assim nas quartas de final e semifinal. Já a final será disputada em confronto único no dia 18 de junho, domingo.

