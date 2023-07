Tuna recebe o Trem, do Amapá, na tarde de hoje, no Mangueirão, em Belém

Já classificada para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, a Tuna Luso Brasileira receberá, neste sábado, 22, a partir de 17h, o Trem-AP, na busca pela liderança da chave na competição. Na mesma ocasião, a Águia Guerreira fará sua estreia jogando no novo Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgard Proença.



Trata-se de um jogo importante para os paraenses e que terá a cobertura lance a lance, com todas as suas emoções, da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.



Com 25 pontos na Série D, a Tuna está a dois do líder, o Nacional-AM. Contando com um tropeço do rival amazonense contra o Humaitá-AC, além de superar o Nacional-AM no saldo de gols, a Tuna ficará em primeiro caso vença nesta tarde. O que muda é o chaveamento da próxima fase, que passa a ser mata-mata, ou seja, perdeu, saiu.



Em caso de derrota, a Tuna pode perder a vice-liderança para o outro representante paraense, o Águia de Marabá, atual campeão estadual, que está firme no Brasileiro. O Azulão visita o Princesa do Solimões-AM e pode terminar em segundo, já que não alcança mais o líder, pois o Águia tem 23 pontos.



Detentor de nove gols na temporada, Paulo Rangel é o grande destaque da Tuna. Deste número, sete bolas na rede do centrovante foram pela Série D. O jogador está em quarto na tabela de artilheiros. O líder é Pablo Thomaz, do CEOV Operário-MT, que tem 13, mas é o artilheiro da Cruz de Malta e a grande arma da tarde de hoje.

Imagem: Ascom/TLB