Tuna se prepara para encarar o Castanhal pelo Brasileirão da Série D

A Tuna Luso Brasileira está em treinamento ininterrupto com o treinador Josué Teixeira visando o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro da Série D, agora, num duelo paraense contra o Castanhal, o Japiim da Estrada. O jogo será no próximo sábado, 18, a partir das 15h, no Estádio Francisco Vasques, o Souza.



A ideia dos cruzmaltinos é fazer uma sequência de vitórias na competição e deixar a lanterna do campeonato.



O treinador Josué Teixeira já conversou com o grupo, alertando para o foco na partida sem superioridade sobre o adversário. Na última partida, a Cruz de Malta venceu o Pacajus, do Ceará, por 1 a 0, gol conquistado aos 30 minutos do segundo tempo. Foi um golaço marcado pelo impiedoso atacante Joel, contratado para a disputa do Brasileiro.



Essa vitória deu um ânimo no Souza, que passou a ver a luz no fim do túnel para avançar na competição.



O jogo desse sábado promete e a torcida tricolor estará em peso no Souza para incentivar o time.

Imagens: Ascom TLB