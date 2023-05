Tuna sedia hoje a sétima rodada do Campeonato Paraense de Dominó

A diretoria do Sindicato dos Clubes Sociais do Pará – Sindiclubes, por meio do Departamento de Esportes, promove, hoje à noite, na sede campestre da Tuna Luso-Brasileira, a programação da sétima rodada do I Campeonato Paraense de Dominó, com sete jogos que prometem muitas movimentações entre os competidores vinculados às dez equipes disputantes desta noite. A informação foi prestada pelo presidente do Sindiclubes, Salatiel Campos.

Conforme Campos, todas as diretrizes dos jogos de hoje foram adotadas, com aval dos diretores Alberto Henrique, Luiz Felipe Fernandes e também do Coordenador- Geral do Campeonato, André Cunha, responsável pela tabela dos jogos que vem recebendo elogios dos dirigentes dos clubes pela belissima organização da competição.

A ideia é que esta seja uma noite memorável na sede da Tuna.

Os jogos de hoje serão esses: Tuna x Paysandu ; Caixaparah x Marambaia; Ara x Remo; Grupo 91 x Assembleia Paraense e Novo Horizonte x Assubsar.

Os jogadores da Grande Familia estarão de folga e trabalharão como fiscais das partidas.

O Caixaparah lidera o Campeonato com cinco pontos.

