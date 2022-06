Tuna tem o jogo mais importante de sua permanência na Série D

A Tuna Luso Brasileira tem um compromisso dos mais importantes, sérios e arriscado neste domingo, 26. As chances são: vencer ou vencer. O jogo será contra o Fluminense, do Piauí, no Estádio Albertão, na quente capital Teresina. Se conquistar os três pontos vencendo os donos da casa, a equipe comandada por Josué Teixeira se classifica à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida começa às 16h.



Na última rodada do Brasileiro, a Cruz de Malta perdeu para o Castanhal, dentro de casa, no Estádio Francisco Vasques, o Souza. Com cinco pontos conquistados em 10 partidas na competição, a Lusa é a lanterna do Grupo B, vivendo uma das maiores fases ruins de sua história.



Diferente da Águia Guerreira, o Fluminense-PI está em outro pagamar, brigando por uma vaga no G-4 do Grupo B. O time piauiense está na quinta colcação da chave, com dois pontos atrás do Pacajús, do Ceará, o primeiro clube dentro da zona de classificação aos mata-matas da próxima fase.



Assim, o técnico Josué Teixeira fará, hoje, uma mudança na equipe, usando novas opções para o time. Ele explicou que usará a garotada da base, dando oportunidade de acesso dessa turma na equipe profissional que já está sentindo o cheiro da Copa Verde que vem no segundo semestre.



Ficha técnica

Campeonato Brasileiro da Série D

Fluminense-PI x Tuna Luso

Data: 26 de junho, domingo

Horário: 16h

Local: Estádio Albertão, em Teresina

Fluminense-PI

Nicolas; Michel, Mazinho, Júnior Prego e Erivelton; Tarcísio, Alex, Lucas e Elivelton; Patrick e Pio

Técnico: Marcelo Villar

Tuna Luso Brasileira

Victor Lube; Lucão, Naylho, Charles e Edinaldo; Genílson, Kauê, e Júnior Araújo; Jayme, Oswaldo e Kennedy

Técnico: Josué Teixeira.

Arbitragem:

Raphael Garcia de Andrade (ES)

Auxiliares: Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI) e Maura Cunha Costa (PI)

Quarto árbitro: Ideilon Helton Alves Lima

Foto: Ascom Tuna