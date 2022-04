Tuna tenta se reabilitar nesta tarde no Souza, pela Série D

Depois de decepcionar na estreia na Série D, a Tuna Luso Brasileira quer ser reabilitar na competição e fazer as pazes com sua torcida. Neste domingo, 24, a partir das 15h, a Águia Guerreira recebe, no estádio Francisco Vasques, o popular Souza, em Belém, sua casa, o Juventude Samas-MA. É bom lembrar que as duas equipes perderam na estreia no Brasileiro.



A Tuna Luso conquistou o terceiro lugar no Campeonato Paraense de Futebol Profissional, conquistou também acesso à Copa do Brasil, mas precisa pontuar na Série D visando o acesso à Terceirona, onde já estão seus maiores adversários, o Paysandu e o Clube do Remo, que estão desesperadamente buscando a Segundona.



Na estreia no Brasileiro, a Tuna perdeu de 3 a 1 para o Tocantinópolis, estando, neste momento, na 7ª colocação do Grupo 2.



Por sua vez, o Juventude Samas tem um ponto de vantagem sobre a Cruz de Malta, mas a equipe também foi derrotada, para o Fluminense-PI, por 4 a 2, dentro de casa, na primeira rodada. Um pacotão de reforços foi anunciado pelo adversário tunante nesta semana para melhorar no campeontato.



FORMAÇÃO

Mesmo com o último resultado, a Cruz de Malta manterá a base titular para a partida de hoje. A única dúvida será na lateral-esquerda Edinaldo, titular durante a campanha no Parazão, é dúvida. Caso ainda não esteja apto para o confronto, o técnico Emerson Almeida deve escalar o lateral Lucas Cunha.



Por sua vez, o Juventude Samas deve colocar em ação o pacotão de reforços anunciados nesta semana. Pelo menos seis atletas chegaram para compor o elenco e a expectativa é que todos eles sejam tiutlares hoje.



A partida terá cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Ficha técnica:

Tuna Luso x Juventude Samas-MA

Data: Domingo, 24 de abril

Horário: 15h

Local: Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém

Tuna Luso

Victor Lube; Léo Rosa, Romário, Charles e Lucas Cunha (Edinaldo); Alysson, Kauê e Lukinha; Jayme, Kaique e Paulo Rangel

Técnico: Emerson Almeida

Juventude Samas-MA

Anderson Testa; Fabrício, Moisés, Gustavo Costa e Rodrigo; Bedeu, Codó, Warley e Cavi; Leowandersonn e Clessione

Técnico: Zé Augusto

Arbitragem

Julian Negreiros de Castro (AC)

Auxiliares: Rafael Ferreira Vieira (PA) e Acacio Menezes Leao (PA)

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

Foto: Luis Carlos/Tuna