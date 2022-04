Tuna tropeça na estreia na Série D e perde por 3 a 1 em Tocantinópolis

Assim como não ocorreu com o Remo na Arena da Amazônia ontem, sábado, 16, também a Tuna Luso Brasileiro, a Águia Guerreira, não se saiu bem na estreia no Brasileirão da Série D. O clube paraense perdeu por 3 a 1 para o Tocantinópolis, na partida disputada neste domingo, 17, valendo pela segunda rodada, em Tocantinópolis, no Estado do Tocantins. O jogo começou às 16h e teve a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



No começo da partida, em que os tunantes fizeram uma longa viagem de avião até Marabá, no sudeste do Estado, e depois, de ônibus, até Tocantinópolis, a Lusa dominou o campo, mas as coisas começaram a mudar aos 30 minutos da etapa final, posto que, aos 32, Thiago Bagagem arriscou para o gol e obrigou Victor Lube a fazer grande defesa. A Tuna conseguiu responder, com Paulo Rangel aos 42, mas não chegou ao gol.



Já na fase complementar, o bom desempenho tunante foi recompensado, pois, aos 4 minutos, Lukinha abriu o placar aproveitando passe de Paulo Rangel. No entanto, a partir dos 15 minutos, a Águia perdeu rendimento e o Tocantinópolis passou a mandar no jogo. Começava o sufoco. Jheimy, Veraldo e Debu saíram do banco. O trio, inclusive, foi responsável pela virada no placar. Aos 21, Jheimy dribla dois marcadores e empata. Dez minutos depois, Veraldo marcou o segundo, aproveitando jogada de Chico Bala. Já aos 38, Debu finalizou boa jogada do meio de campo do Tocantinópolis e fechou o placar.



Agora, a Tuna volta para Belém e tentará reabilitação no próximo domingo, 24, na Série D, enfrentando o Juventude Samas, às 15h, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. No mesmo dia, o Tocantinópolis viaja para enfrentar o Fluminense-PI, às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro.

Ficha técnica:

Local: Estádio João Ribeiro

Hora: 16h

Tocantinópolis

Jefferson; Marcinho, Wanderson, Betão, Chico Bala; Pedro Dias, Tiago Bagagem, Raí; Bilau, Alan Maia e Jheimy

Técnico: Jairo Nascimento

Tuna Luso

Victor Lube; Léo Rosa, Charles, João Carlos, Giovani; Fernando Portel, Jayme, Lukinhas; Junior Araújo, Joel Araújo e Paulo Rangel

Técnico: Emerson Almeida

Arbitragem

Jackson Rodrigues da Silva

Assistentes: Fernando Gomes da Silva e Natal da Silva Ramos Junior



Imagens: Ascom/TLB