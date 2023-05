Tuna vacila e sai de campo derrotada pelo Trem-AP na estreia na Série D

Um gol de pênalti, já nos minutos finais do segundo tempo, fez a Tuna ser derrotada pelo Trem-AP, na primeira rodada da Série D, grupo A. A Locomotiva saiu de campo com o placar de de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 1 a 0 no estádio Zerão, em Macapá.



A Lusa segurou bem o primeiro tempo, jogando em condições de igualdade frente ao time amapaense.



No segundo tempo, aos 8 minutos, o atacante Pedrinho foi expulso por jogo violento. Tinha cartão amarelo, recebido na primeira etapa.



Cometeu falta mais violenta e foi para o ‘chuveiro’ mais cedo. Mesmo com dez em campo, a lusa se manteve organizada, jogando firme.

CHANCES

O duelo ficou mais dinâmico. O Trem, tirando proveito da superioridade numérica, tentou encurralar os tunantes que respondia com contra-ataque. Aos 16 minutos Lukinhas cabeceou por cima.



Aos 24’, num chute de longe levou o goleiro Eder Moreira desviar a bola para escanteio.

Aos 35’ o zagueiro Rubran salvou o gol luso. O Trem criou dois lances, um com Leandro Cearense e outro com Edicleber. Régis, porém, foi bem nas ações.

PÊNALTI

O jogo rumava para o 0 a 0, quando aos 40 minutos aconteceu uma falta às proximidades da grande área tunante. Na cobrança, a bola bateu na mão de Enzo. O árbitro assinalou o pênalti. Leandro Cearense bateu e converteu, colocando o Trem na frente.

OPORTUNIDADE

Já nos acréscimos, Enzo teve toda condição de empatar o jogo, porém, mandou a bola para fora, num lance incrível.

A Tuna, na segunda rodada, recebe o Nacional- AM no dia 14, no Souza, às 16h. O Trem vai até Manaus-AM para enfrentar o Humaitá no dia 13. (Reportagem: Braz Chucre; edição: Roberto Barbosa/Ronabar).



Imagem: Reprodução