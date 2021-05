Tuna vai melhor nos pênaltis, elimina Remo e garante vaga na final do Parazão

Dedé marca contra e a favor da Lusa, jogo termina em 1 a 1 e Águia Guerreira vence nos pênaltis por 6 a 5

A Tuna garantiu vaga na final do Campeonato Paraense. Após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, a Águia Guerreira foi melhor na cobrança de pênaltis e disputará o título da competição contra o Paysandu.

A final do Parazão será disputada em dois jogos. O primeiro será neste domingo (16), no Souza. A partida de volta será exatamente uma semana depois, dia 23, na Curuzu. Já o Leão fará a disputa pelo 3º lugar contra o Castanhal. As partidas que serão nos próximos dois sábados e, o vencedor, garantirá vaga na Copa do Brasil de 2022.

HOMENAGEM

Antes da bola rolar, foi realizada homenagem póstuma ao ex-presidente do Remo, Manoel Ribeiro, que morreu na última segunda-feira. Primeiro, os jogadores do Leão subiram ao gramado com uma faixa. Em seguida, as luzes do Baenão foram apagadas durante o minuto de silêncio, enquanto o placar eletrônico exibiu uma foto do ‘Marechal da Vitória’.

BOLA ROLANDO

A Tuna começou melhor e quase abriu o placar em logo no primeiro minuto de jogo, em desvio de cabeça de Dedé. Logo depois, Fabinho escapou em velocidade pela esquerda e invadiu a área, mas a arbitragem marcou impedimento do atacante – que gerou muita reclamação dos tunantes.

PERDA PRECOCE

Dono da lateral-direita azulina Wellington Silva foi substituído nos primeiros minutos da partida. O jogador de 32 anos sentiu lesão e deixou o campo na maca. Thiago Ennes foi acionado para o seu lugar.

GOL POLÊMICO

O Leão tinha dificuldade de entrar na área adversária, mas criou duas chances de perigo. Gabriel Bubniack defendeu cabeceio de Edson Cariús aos 8 e, aos 14, os azulinos balançaram as redes. Marlon foi lançado na esquerda e cruzou rasteiro, o zagueiro Dedé tentou cortar e empurrou contra a própria meta: 1 a 0 para o Remo. E mais reclamação: os jogadores da Tuna apontaram que o árbitro atrapalhou a marcação de Léo Rosa sobre o lateral-esquerdo remista.

TUNA CRESCE

Atrás no placar, a Águia Guerreira se lançou à frente e teve boas oportunidades de empatar. Renan acertou o travessão aos 17 e, três minutos depois, Paulo Rangel finalizou para fora de dentro da pequena área. Até o intervalo a Lusa seguiu melhor e o Remo só levou perigo uma vez, com Dioguinho, aos 35, mas Gabriel defendeu.

EQUILÍBRIO

A volta do intervalo foi de poucas emoções ao longo dos dez primeiros minutos. Paulo Bonamigo, então, decidiu mexer no time azulino: sacou Edson Cariús para a entrada de Renan Gorne. O Remo passou a ter mais presença ofensiva e posse de bola. Fredson quase marcou aos 17, mas furou o cabeceio. O jogo permaneceu equilibrado.

REDENÇÃO

Quando a partida se encaminhava para o fim, Dedé marcou o segundo gol do jogo, agora a favor do seu time: o zagueirão subiu mais que todo mundo no escanteio e cabeceou para o fundo do gol: 1 a 1. O jogo demorou dois minutos para ser retomado em razão da grande reclamação do time remistas, que viu uma falta em Vinícius na jogada.

PENALIDADES

As cobranças começaram com um erro tunante: Léo Rosa mandou por cima do gol. Mas o goleiro Gabriel Bubniack compensou em seguida e defendeu o chute de Renan Oliveira. Nas alternadas, Erick Flores desperdiçou, e Lineker deu números finais, vencendo Vinícius na última cobrança. Final: 6 a 5 para a Águia Guerreira.

Ficha técnica

Remo x Tuna

Semifinal – Jogo de volta

Local: Estádio Baenão – Belém (PA)

Hora: 19h15

Árbitro: Djonaltan Costa Araújo (CBF)

Assistentes: José Ricardo Guimarães Coimbra (CBF) e Rafael Bastos Cardoso (CBF)

Quarto árbitro: Dilvan Trindade Oliveira (FPF)

Remo: Vinícius; Wellington Silva (Thiago Ennes), Fredson, Rafael Jansen e Marlon; Uchôa, Lucas Siqueira (Vinícius Kiss), Gedoz; Lucas Tocantins (Erick Flores), Dioguinho (Renan Oliveira) e Edson Cariús (Renan Gorne). Técnico: Paulo Bonamigo.

Tuna: Gabriel; Léo Rosa, Dedé, Renan e Felipe (Alexandre Pinho); Wellington Pará (Kauê), Neto (Lineker), Lukinha; Arthur (Bambelo), Fabinho (Pedrinho), Paulo Rangel. Técnico: Robson Melo.