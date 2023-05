Tuna vence Nacional-AM de virada e sai da lanterna do grupo A da Série D

A Tuna Luso venceu o Nacional, do Amazonas, de virada, no Souza. A Lusa marcou 2 a 1 no Leão Amazonense, no jogo realizado no Estádio Francisco Vasques, o Souza, neste domingo, 14, às 15h.

O resultado deixa os tunantes aliviados na tabela do grupo A do Campeonato Brasileiro da Série D, onde a Lusa subiu para o sexto lugar, depois de amargar a lanterna. O Nacional segue no segundo lugar.

O primeiro tempo, embora sob forte calor, foi de emoções, com os times buscando os gols.

Na segunda fase, logo no começo, o Nacional saiu na frente do placar. A zaga bobeou na marcação e Érico Júnior não perdoou e colocou o Naça na frente.

A Lusa paraense foi robusta e partiu para cima dos barés. Aos 21 minutos, empatou com Edrean. Animada, a Tuna chegou ao gol da virada com Kauê, aos 42 minutos. O jogo foi até os 52 minutos.

PANORAMA

Agora, a Lusa volta a campo no próximo domingo, 21, jogando contra o São Francisco-AC, fora de casa. O Nacional faz o clássico local com o Princesa do Solimões dia 20, às 16h. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Lucas Sampaio/Ascom TLB