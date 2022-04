Tuna vence o Águia nos pênaltis e assegura vaga na Copa do Brasil

A Tuna Luso Brasileira venceu o Águia de Marabá na raça, durante o jogo de volta na disputa pelo terceiro lugar no Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022. Foi nos pênaltis, após empatar com o adversário no tempo normal por 3 a 2. A decisão aconteceu na manhã desta quarta-feira, 06, no Estádio Francisco Vasques, no Souza, com a cobertura do Grupo Marajoara de Comunicação.



Com o resultado, a Cruz de Malta fatura o prêmio da Federação Paraense de Futebol – FPF e garante participação na Copa do Brasil de 2023. Os torcedores tunantes foram ao delírio com o resultado.

A Tuna Luso venceu o Águia de Marabá nesta manhã pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 3 a 2, mesmo placar do primeiro confronto, em Marabá, no Estádio Zinho Oliveira. A decisão foi para os pênaltis, com a Lusa levando a melhor pelo placar de 4 a 2 e ficando com uma das vagas do Estado na Copa do Brasil do ano que vem.



Assim, com o resultado, a Tuna garante boas verbas, principalmente, para a próxima temporada. A terceira colocação do Parazão confirma o time de Belém na primeira fase da Copa do Brasil de 2023, com cota aproximada de R$ 600 mil para o orçamento do ano que vem. Além da premiação de R$ 106 mil da Federação Paraense de Futebol pela colocação no estadual, a Lusa também vão disputar a Série D do Brasileiro na próxima temporada. De seu lado, o Águia de Marabá fica com a 4ª colocação e leva R$ 53 mil de bônus pela meritocracia do campeonato.

Foto: Ascom TLB