Tuna vence o Pacajus cerarense por 1 a 0 e encerra jejum de vitórias na Série D do Brasileiro

O jejum da Águia Guerreira acabou! A Tuna Luso Brasileira venceu a primeira partida no Campeonato Brasileiro da Série D, por 1 a 0 no placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ, diante da equipe do Pacajus-CE, que está no G4 do grupo 2. O jogo aconteceu na tarde deste sábado, 11, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém, pela nona rodada do Brasileiro e não foi fácil para nenhuma das equipes.



A vitória cruzmaltina ocorreu aos 30 minutos do segundo tempo, com um golaço marcado pelo impiedoso atacante Joel, que foi contratado para a disputa do Brasileiro.



Jogadores da Cruz de Malta e os membros da comissão técnica comemoraram bastante o primeiro triunfo na competição depois da partida da tarde de hoje.



Apesar do resultado com três pontos somados, a Tuna continua na lanterna do grupo 2. Todavia, com cinco pontos na classificação, se mantém viva na competição e ainda sonha com uma classificação para a segunda fase do campeonato.



Pela Série D, o próximo adversário da Águia Guerreira será o Castanhal, portanto, um confronto paraense na competição.



A partida entre Águia do Souza e Japiim da Estrada está marcada para o próximo sábado, 18, às 15h, também no Estádio do Souza, em Belém.



O técnico Josué declarou à imprensa que será um jogo de equilíbrio e que a Tuna vai trabalhar sério e duro por toda esta semana para manter a performance.



Imagem: Ascom/TLB/Thiago