Tuna vence o Rio Branco por 5 a 4 e está nas quartas de final da Copa Verde

Guerreira e classificada para as quartas de final da Copa Verde. Assim está a situação da Tuna Luso Brasileira que, na noite de ontem, sexta-feira, 28, venceu, nos pênaltis, a equipe do Rio Branco, depois de um empate magro em 1 a 1 na fase normal da partida disputada no Acre. O jogo se realizou no Estádio Florestão, onde a Água Guerreira levou a melhor nas cobranças de penalidades por 5 a 4. Marlyson marcou para a Tuna e Bebê para os donos da casa.

Com o resultado, a Cruz de Malta vai enfrentar o São Raimundo-AM, que eliminou o São Raimundo-RR, por 2 a 1, também ontem, no Estádio Canarinho.

PRIMEIRO TEMPO

Os primeiros 20 minutos da partida foi de pressão do Rio Branco-AC, que tentou fazer valer o fator casa, mas sem sucesso. Quem marcou primeiro foi a Tuna Luso, que abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ aos 45 do primeiro. Cruzamento de Pedrinho do setor esquerdo e o goleiro Ramon hesitou na hora de cortar. A bola sobrou para Marlyson, que apenas precisou completar para o gol e abriu o placar. No entanto, a alegria da Tuna durou pouco.

No último lance da etapa inicial, aos 47, Ciel levantou a bola na área e Bebê subiu mais alto que a defesa da Águia Guerreira e empatou o marcador, para desespero do técnico da Lusa, Josué Teixeira, que deixou o gramado bastante irritado.

SEGUNDO TEMPO

O cenário mudou por completo após o intervalo. Mesmo a Tuna jogando fora de casa, a equipe voltou melhor e foi para cima dos adversários. No entanto, quando a falta de pontaria não atrapalhou, o goleiro Ruan apareceu para evitar o gol tunante. Na reta final da partida, ambas as equipes cansaram e o jogo terminou em 1 a 1.

Nas cobranças de pênaltis, as oito primeiras foram certeiras, empatando o marcador em 4 a 4. No entanto, na última cobrança do Rio Branco-AC, Bebê, autor do gol no tempo normal, mandou na trave. Fabinho bateu a última cobrança da Tuna e garantiu a classificação da Lusa.

QUADRO

Foram, na verdade, três jogos da Segunda Fase da Copa Verde. Também o Vila Nova-GO superou o Operário-MT por 2 a 1, no OBA. Mesmo placar dos xarás São Raimundo-RR e São Raimundo-AM, porém melhor para os amazonenses que, junto com o Tuna, estão nas oitavas de finais da competição.

Até o momento, o único confronto definido das oitavas é o duelo entre Vila Nova e Real Noroeste-ES, que eliminou o Goiás, nos pênaltis.

No Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, o Vila Nova superou o Operário com gol no final da partida. Kaio Nunes abriu o placar para os goianos e Henrique deixou tudo igual. Coube a Diego Tavares, garantir a vitória do Vila Nova, aos 40 minutos do segundo tempo.

Já no estádio Canarinho, em Boa Vista, o São Raimundo, de Amazonas, venceu o xará de Roraima, com dois gols de Vandré. Rafael Barros, descontou nos acréscimos, mas não foi o suficiente para levar a disputa para os pênaltis.



