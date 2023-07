Tuna vence Trem no Mangueirão e vai encarar o MAC no mata-mata do Brasileiro da Série D

A Tuna encerrou sua campanha classificatória do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D vencendo o Trem-AP por 1 a 0, em jogo realizado no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão na tarde/noite de sábado, 22. A Lusa devolveu a derrota sofrida em Macapá na primeira rodada do campeonato.



A vitória manteve a Cruz de Malta no segundo lugar com 28 pontos ganhos. O Nacional-AM venceu o Humaitá-AC e manteve na liderança do grupo.



Agora, a Tuna vai encarar o MAC- Maranhão Atlético Clube, na fase do mata-mata da competição nacional. O primeiro jogo será realizado em São Luiz. A partida de volta será na capital paraense.

O JOGO

O Trem começou fogoso e quase abriu o placar com o meia Edicleber. Na hora perdeu a chance de marcar o primeiro gol. Logo depois Marlon teve de parar o atacante Gerson com falta. Recebeu cartão amarelo pela ação.



A Lusa equilibrou o panorama depois dos cinco minutos e o jogo ficou numa disputa elétrica com ataques de ambos os lados.



Aos dez minutos, o artilheiro tunante Paulo Rangel deixou escapulir a bola quando teve a oportunidade de marcar seu décimo gol na temporada.



Aos treze foi a vez de Miliano desperdiçar outra chance de ouro para o time paraense.

Aos 38’, o Trem teve uma grande chance e o atacante Caíca mandou a bola para fora.

Apesar da boa vontade dos atacantes, contudo, o primeiro tempo terminou sem gols.

Segundo tempo



Na fase de complemento a Tuna voltou com Betinho no lugar de Léo Jesus.

GOL

Aos seis minutos a Tuna chegou ao gol de Deco. Em jogada puxada por Paulo Rangel, a bola foi passada para Miliano que bateu firme para fazer 1 a 0 em favor da Águia Guerreira do Souza.

A vantagem no placar deu mais estabilidade ao time tunante.

O Locomotiva amapaense, não rendeu e buscou o empate e aos 42 minutos teve a chance com o zagueiro Douglas cabeceando no canto e Jefferson conseguiu desviar para escanteio.

O Trem, assim termina o campeonato como lanterna do grupo. (Reportagem: Braz Chucre; Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

Ficha Técnica

Tuna- PA 1 x 0 Trem – AP

Campeonato Brasileiro- Série D – 2023-

Local: Mangueirão- PA

Data: 22/07/2023

Hora: 17h

Gols: Miliano 6’ do 2/T

Arbitragem

Árbitro: Eloane Gonçalves Santos –SE

Cartão Amarelo: Marlon, William, Tuna; Marquinhos, Douglas, do Trem

Tuna – PA

Jefferson; Marlon, Cássio, Léo Jesus (Betinho) e Zulu; Kauê, Vitor (Enzzo), William e Allyson; Miliano (Thurram) e Paulo Rangel

Técnico – Júlio César Nunes

Trem- AP

Deco; Adriano, Ronny, Douglas e Souza; Marquinhos (Leonardo), Zé Arthur, Rafael Negreiros e Edicleber(Eric); Gerson (Kariri) e Caíca

Técnico: Sandro Macapá

Imagem: Reprodução