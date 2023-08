Turbinadas da Bebel é a grande vencedora da última noite do 47º Festival Folclórico

Na noite de ontem, domingo, 20, aconteceu a última noite do 47º Festival Folclórico de Santarém, realização da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura – SEMC e grupos e coletivos do folclore santareno. Durante os quatro dias de evento ocorreram 30 apresentações, que trouxeram em seus enredos, as mais diversas temáticas, como a preocupação com as mudanças climáticas, inclusão social e a valorização da cultura amazônica, além de homenagem a grandes personalidades da cultura brasileira como a cantora Carmem Mirando e o ator Paulo Gustavo, enredo da campeã da última noite do festival.

Turbinadas da Bebel foi a grande campeã da última noite do festival. Em segundo lugar ficou a Quadrilha Humorística Fuzuê das Lanranjeiras e em terceiro, a Quadrilha Humorística Bofes e Babados.

Maria Izabel, 63 anos, presidente da Quadrilha Humorística Turbinadas da Bebel, ressaltou a persistência do grupo para alcançar o título, a sua história no folclore e o sentimento de gratidão pela vitória.

“O nosso grupo surgiu em 2014. Esse é o nosso primeiro título de campeão, tem um gostinho especial e um sentimento de gratidão. O nosso grupo é uma grande família, quero agradecê-los, porque mesmo estando doente, eles nunca deixaram a peteca cair. Agradeço muito a minha família, e também ao secretário Pixica e o prefeito Nélio Aguiar. Não foi fácil conseguir realizar esse festival, tenho certeza que no próximo ano teremos um espaço nosso, porque eu acredito no trabalho do prefeito e do nosso Secretário Pixica. Esse foi um dos melhores festivais e acredito que no próximo ano será melhor ainda, viva a cultura popular santarena”, comentou Maria Izabel.

CAMPEÕES POR CATEGORIA

Quadrilha Tradicional:

Primeiro lugar: Trevo do Amor

Quadrilha Estilizada

Primeiro lugar: Raiar do Sertão

Carimbó

Primeiro Lugar: Carimbó do Pará

Quadrilha Humorística

Primeiro lugar: Turbinadas da Bebel

O Secretário de Cultura Luis Alberto Pixica falou sobre a importância do festival para os grupos e coletivos folclóricos de Santarém:

“O 47º Festival Folclórico de Santarém é uma das formas que nós temos de ajudar a fomentar a cultura local. Buscamos valorizar os grupos e coletivos locais que muito contribuem com a cultura e com a economia do nosso município por meio da arte”, comentou o titular da Cultura.

Imagens: Agência Santarém