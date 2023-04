Turismo Cultural e Marketing Criativo é pauta do Fórum Internacional do Iguassu

Turismo Cultural e Marketing Criativo é pauta do Fórum Internacional de Turismo do Iguassu. Estudantes e pesquisadores de todo Brasil ainda podem inscrever seus trabalhos científicos para o 17º Fórum Internacional de Turismo do Iguassu. O evento acontece de 31 de maio a 2 de junho em Foz do Iguaçu (PR). O prazo para a submissão de artigos científicos e resumos expandidos encerra nesta terça-feira, 25, e as inscrições devem ser feitas diretamente AQUI na aba “Submissões”. O edital completo também está disponível na página. Para aqueles que desejam ministrar minicursos ou oficinas durante o Fórum, o prazo para o envio das propostas segue até 30 de abril, com a divulgação do resultado prevista para o dia 12 de maio.

Neste ano, o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu tem como tema principal “Turismo Cultural e Marketing Criativo”, mas os participantes podem inscrever os seus trabalhos relacionados aos 14 eixos temáticos do evento: Planejamento, Política Pública e Governança de Turismo; Turismo e Desenvolvimento Local e Regional; História e Cultura no Turismo; Turismo e Meio Ambiente; Epistemologia, Educação e Formação Profissional no Turismo; Inovação e Tecnologia no Turismo; Gastronomia; Estratégia e Competitividade em Turismo; Marketing e Serviços Turísticos; Eventos; Lazer e Entretenimento; Hotelaria e Gestão dos Meios de Hospedagens; Turismo e Acessibilidade; Turismo e Cidades Inteligentes. O Fórum Internacional de Turismo do Iguassu conta com patrocínio da Itaipu Binacional e é promovido pelo Instituto para o Desenvolvimento do Turismo e Projetos Estratégicos (Idestur) juntamente com a Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e Universidade Federal do Pampa (Unipampa), além do apoio de diversas instituições de ensino superior do Brasil.

FESTIVAL

Falando nisso, o público do 18º Festival das Cataratas – que acontece de 31 de maio a 2 de junho em Foz do Iguaçu (PR) – poderá participar do Salão do Vinho Argentino e viver uma verdadeira imersão pelo universo dessa bebida tão apreciada ao redor do mundo. Sob a organização da ODA Vinoteca, o espaço vai permitir aos participantes do Festival conhecerem opções de rótulos produzidos em Mendoza, região da Argentina conhecida internacionalmente pelos seus vinhos premiados. Além disso, profissionais capacitados explicarão as características dos produtos expostos. A novidade desta edição será a divulgação da Oda Vinhoteca Duty Free, que até lá já estará aberta (a inauguração oficial será no dia 26 de abril). A Oda é o único duty free de Foz do Iguaçu, focados exclusivamente em vinhos argentinos e estarão de portas abertas com ações e promoções específicas para os participantes do Festival.

Além da exposição de bebidas, o El Quincho del Tio Querido está responsável pela parte gastronômica do salão, deixando a Argentina ainda melhor representada. O Salão do Vinho Argentino serve como preparativo para a tradicional Oda Al Vino, que terá a sua 7ª edição nos dias 8 e 9 de setembro em Puerto Iguazú (Argentina). O Festival das Cataratas é organizado pela De Angeli Feiras e Empreendimentos e conta com patrocínio do Fundo Iguaçu, CNC e Fecomércio PR, além do apoio do Governo do Estado do Paraná e da Paraná Turismo.

Imagens: Jefferson Severino/Ronabar