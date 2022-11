Turismo em Belém é debatido em seminário internacional voltado para a área em tempos de pandemia

Os impactos da pandemia de covid-19 na prática social do turismo serão debatidos no III Seminário Internacional Turismo em Tempos de Pandemia, que será realizado de forma híbrida, nesta quinta-feira, 17, e sexta, 18, das 9h às 19h, no auditório Milton Santos, da área da Geografia da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista.

Cerca de 30 instituições de ensino superior do Brasil e internacionais participam do debate, que visa a abordar a temática geográfica integrada a descontinuidades e conjecturas. Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) integram o evento, com aproximadamente dez participantes.

Efeitos

O seminário vai debater o desemprego e a precarização do trabalho no setor do turismo no período pandêmico; os efeitos da crise da pandemia de covid-19 no setor hoteleiro; e os impactos da pandemia no turismo, em áreas protegidas e em comunidades tradicionais, entre outros temas

Rede Internacional de Pesquisa

A organização explica que, além de debater os impactos ocasionados pela covid-19 no turismo, o evento vai explanar os resultados alcançados na Rede Internacional de Pesquisa Turismo em Tempos de Pandemia e o fortalecimento das pontes entre pesquisadores e sociedade.

“Essa Rede foi formada logo no primeiro semestre da pandemia e é coordenada pela professora Rita Cruz, do Departamento de Geografia da USP”, esclarece a professora da Faculdade de Geografia da UFPA e vice-coordenadora da Rede Internacional de Pesquisa Turismo em Tempos de Pandemia, Maria Goretti Tavares. “Agregamos vários colegas de instituições brasileiras e internacionais e já realizamos dois eventos virtuais em 2020 e 2021”.

Internacional

Ela ressalta que este será o primeiro evento internacional da rede e com transmissão no youtube da USP. Maria Goretti Tavares participará da mesa “Patrimônios e Justiça Ambiental em Tempos de Pandemia”.

As pessoas podem se inscrever e participar também de forma virtual pelo Youtube.

Avanços no setor turismo em Belém

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, enfatiza que Belém teve um desempenho exemplar durante os momentos mais críticos da covid-19.

“A vacinação avançou entre adultos, idosos, crianças e criamos situações de retaguarda com clínicas de campanha, contratação de profissionais e parcerias com instituições de saúde como universidades e faculdades: enfim, enfrentamos um saldo de mortes, mas o saldo de vidas salvas foi positivo”, ressalta o prefeito.

Porém, Edmilson especifica que a covid impactou na cidade em vários setores. “O enfrentamento no momento certo, fortalecendo as ações do SUS, ouvindo a ciência, atuando na Frente Nacional de Prefeitos para aquisição de vacinas nos anima para ações no campo do turismo”, afirma Edmilson Rodrigues.

O prefeito reitera que a luta foi grande, mas a pandemia está controlada e Belém já pode até sediar eventos internacionais, como o Fórum Social Pan-amazônico, ocorrido em julho deste ano, e também eventos nas áreas da educação e saúde, entre outros. “Belém está cada vez mais se preparando para turismo de negócios”, assegura.

Edmilson também garante que as obras de reforma realizadas na orla de Icoaraci, no Ver-o-Rio e o próprio Círio de Nazaré evocam a vocação e investimento nos setores que motivam o turismo e a economia.

“Atualizamos o mapa de Belém em modo digital, e em breve iniciam as obras de dois empreendimentos na cidade: além de gerar empregos, vão fazer valer o reconhecimento da ONU de Belém como Cidade Criativa da Gastronomia: a obra do Boulevard da Gastronomia, no bairro da Campina, e a requalificação e restauração do Mercado de São Brás”, acentua Edmilson Rodrigues.

O prefeito reafirma que serão dois equipamentos públicos para abrigar eventos, estimular o turismo em vários setores e também na área patrimonial. “São ações concretas, planejadas como parte de uma política de turismo para a cidade, que é a porta da Amazônia”, ressalta Edmilson Rodrigues.

Veja a programação completa do seminário aqui



Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Janaina Arielo