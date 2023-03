Turismo gastronômico em Belém é tema de debate entre a Prefeitura e pesquisadora da culinária amazônica

O turismo gastronômico em Belém foi o assunto da reunião entre o prefeito Edmilson Rodrigues e a empresária, pesquisadora e ativista da culinária amazônica Joana Martins, nesta quarta-feira, 23. Na pauta do encontro, foram discutidas questões como as aulas de gastronomia no complexo do Ver-o-Peso; reformulação do complexo gastronômico do Mercado Francisco Bolonha; e a criação de um polo gastronômico no Solar da Beira.

Como encaminhamento da reunião, ficou decidida a criação de um comitê de Turismo Gastronômico na cidade. O grupo deverá ser integrado por representantes dos governos municipal e estadual e de instituições ligadas à gastronomia. Um primeiro encontro já está previsto para ocorrer na próxima quarta-feira, 29 de março.

Potencial

Desde 2015, Belém ostenta o título internacional de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O reconhecimento coloca a cultura gastronômica de Belém como referência global.

“É muito interessante ver a Prefeitura entendendo o potencial da gastronomia, que gera desenvolvimento, emprego, renda e turismo. A reunião foi extremamente rica. Vamos trabalhar para tornar o turismo gastronômico uma realidade na nossa cidade”, analisou a empresária Joana Martins.

Ela é filha de um dos maiores nomes da gastronomia amazônica, o chef de cozinha Paulo Martins, que por cerca de 40 anos esteve à frente do tradicional restaurante Lá em Casa, um dos espaços de grande divulgação da culinária regional. Paulo Martins faleceu em setembro de 2010.

Participaram da reunião, ainda, o secretário de Turismo de Belém, André Cunha, e o presidente da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), Lélio Costa.

Boulevard da Gastronomia

Um dos grandes empreendimentos de valorização do turismo gastronômico da Prefeitura de Belém é a construção do Boulevard da Gastronomia, que deverá funicionar na Praça dos Estivadores. As obras de construção do espaço estão em andamento, com previsão de serem concluídas no final deste ano.

O local será um espaço destinado ao empreendedorismo e à valorização da gastronomia da região amazônica, tornando-se um atrativo para os turistas que visitam a capital paraense.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Ag Belém